快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

八大行庫設置防詐ATM 年底普及率將達30% 金管會要民營銀行跟進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
八大行庫防詐ATM年底普及率將達30%，金管會將在八月開會要民營銀行跟進。圖為金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
八大行庫防詐ATM年底普及率將達30%，金管會將在八月開會要民營銀行跟進。圖為金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

未脫口罩領款即會示警的「防詐ATM」，由八大行庫率先全面試辦設置，金管會主委彭金隆今日在答覆立委顏寬恆質詢時指出，公股銀行的普及率至少已超過4%，年底要到30%，而公股銀行先行之外，銀行公會也將在8月底訂出統一的標準來推廣。

銀行局長童政彰指出，5月底已有包括公民營在內共15家金融機構，1594台的ATM導入防詐ATM（指倘若未脫口罩就會有警示音干擾提領動作），但占全體國銀全部的ATM總台數33000多台，占比的確很低，對此，現在工作重點將先由銀行回饋試辦情況。其中，近來許多通報都和民眾使用不便有關，包括流感期間口罩拿掉有礙安全，這點已要銀行公會搜集意見，會在8月進行討論，彭金隆也指出，希望在推動防詐ATM上路，能排除不好的，留下好的經驗讓其他業者跟進推動。

此外，現在民眾的QR Code被詐團攔截、截圖而詐領款項得逞，彭金隆也表示7月底會有全面性的改善。顏寬恆指出，已發現很多詐團透過台灣PAY的QR CODE的翻拍，和無卡提款來順利提款，再用遊戲點數來洗錢，而無辜的民眾透過點數的「代儲商店」，因此成為洗錢共犯。彭金隆指出，銀行局已提出的相應措施，包括QR CODE的有效期間從3分鐘縮短為1分鐘，來降低截圖的風險，7月底就會有全面性的改善。

顏寬恆 金管會 彭金隆

延伸閱讀

彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

郭明鑑事件 彭金隆首發聲： 「只有監理官 沒有老長官」並做三承諾

遭轟監理擺爛！彭金隆：國泰治理失靈、金管會沒有老長官

金管會彭金隆重話：國泰內控是零 金融業兼職將建多重查核

相關新聞

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也頗及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

國泰金內控爭議 李長庚：對社會深感歉意

國泰金今天舉行「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，國泰金控總經理李長庚接受媒體訪問，針對國泰投信內控爭議及後續風波，李長庚表示，事件已造成投資人損失與社會不安，國泰金對此深感歉意。

八大行庫設置防詐ATM 年底普及率將達30% 金管會要民營銀行跟進

未脫口罩領款即會示警的「防詐ATM」，由八大行庫率先全面試辦設置，金管會主委彭金隆今日在答覆立委顏寬恆質詢時指出，公股銀行的普及率至少已超過4%，年底要到30%，而公股銀行先行之外，銀行公會也將在8月底訂出統一的標準來推廣。

國泰金：投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料

國泰投信內控出包爭議，國泰金今日發出聲明，強調投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料。

金管會彭金隆重話：國泰內控是零 金融業兼職將建多重查核

國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆今早再以重話直言，國泰內控「確實是零」坦承制度未落實，未來不能只靠本人申報，金管會將建立多重查核機制，避免再發生類似事件。

國泰金發聲明 回應郭明鑑申報兼職情形

國泰世華銀行前董事長郭明鑑針對兼職爭議，6月30日晚間透過律師發表六點聲明，強調兼任兼職均依法申報，並無不法。國泰金（2882）1日也發表聲明指出，郭明鑑擔任世芯（3661）獨立董事一職時，確實有向金控、銀行關係人交易系統申報，但國泰投信並無郭明鑑擔任世芯獨董的申報資料。根據法規規定，利害關係人需要同時向金控、子公司個別完成申報程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。