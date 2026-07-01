八大行庫設置防詐ATM 年底普及率將達30% 金管會要民營銀行跟進

未脫口罩領款即會示警的「防詐ATM」，由八大行庫率先全面試辦設置，金管會主委彭金隆今日在答覆立委顏寬恆質詢時指出，公股銀行的普及率至少已超過4%，年底要到30%，而公股銀行先行之外，銀行公會也將在8月底訂出統一的標準來推廣。

銀行局長童政彰指出，5月底已有包括公民營在內共15家金融機構，1594台的ATM導入防詐ATM（指倘若未脫口罩就會有警示音干擾提領動作），但占全體國銀全部的ATM總台數33000多台，占比的確很低，對此，現在工作重點將先由銀行回饋試辦情況。其中，近來許多通報都和民眾使用不便有關，包括流感期間口罩拿掉有礙安全，這點已要銀行公會搜集意見，會在8月進行討論，彭金隆也指出，希望在推動防詐ATM上路，能排除不好的，留下好的經驗讓其他業者跟進推動。

此外，現在民眾的QR Code被詐團攔截、截圖而詐領款項得逞，彭金隆也表示7月底會有全面性的改善。顏寬恆指出，已發現很多詐團透過台灣PAY的QR CODE的翻拍，和無卡提款來順利提款，再用遊戲點數來洗錢，而無辜的民眾透過點數的「代儲商店」，因此成為洗錢共犯。彭金隆指出，銀行局已提出的相應措施，包括QR CODE的有效期間從3分鐘縮短為1分鐘，來降低截圖的風險，7月底就會有全面性的改善。