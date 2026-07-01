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國泰金：投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
針對投信內部爭議，國泰金：投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料。聯合報系資料照
針對投信內部爭議，國泰金：投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料。聯合報系資料照

國泰投信內控出包爭議，國泰金今日發出說明，強調投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料。

本次事件起因國泰世華銀前董座郭明鑑因兼職世芯-KY（3661），導致國泰投信未及時將世芯-KY納入利害關係人管制名單，旗下部分基金及代操的全權委託帳戶仍持有、交易世芯-KY股票。引發一連串爭議。

郭明鑑昨日發出最新六點聲明，強調兼職並無不法，並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。而霖園蔡家成員，也是國泰金股東的蔡鎮宇日前與郭明鑑爆發肢體衝突後，郭明鑑也向金控董事長蔡宏圖婉謝擔任金控資深顧問的好意。

國泰金後續表示，郭明鑑擔任世芯-KY獨董，確實有跟金控、銀行利害關係人系統申報 。「但郭先生可能沒注意到投信相關規範」，擔任董事也應跟投信利害關係人系統申報，因此國泰投信資訊系統沒有看到郭明鑑申報擔任獨董的資料。

今日國泰金總經理李長庚率子公司總座像社會深深一鞠躬，李長庚說，為了防範類似事件發生，會聘請外部顧問從金控到子公司，逐步從制度，規章及資訊串接等全面檢視，透過這方案把風險降到最低。

另外，李長庚指出，針對高管兼職「原則禁止，例外核准」。

國泰金 郭明鑑 世芯

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