聽新聞
0:00 / 0:00
金管會彭金隆重話：國泰內控失靈 金融業兼職將建多重查核
國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆今早再以重話直言，國泰內控「確實失靈」坦承制度未落實，未來不能只靠本人申報，金管會將建立多重查核機制，避免再發生類似事件。
立委吳秉叡關注郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事一事，質疑為何國泰內部毫無掌握。
對此，彭金隆回應，相關制度其實都有建立，但國泰在執行上出現偏差，導致內控機制未能發揮應有效果。
彭金隆直言，從此次事件來看，「國泰內部控制確實失靈」，顯示制度存在與否並非關鍵，重點在於是否落實執行。他也坦言，外界對金管會督導金融機構制度執行有高度期待，金管會都會虛心接受檢討。
針對未來改善方向，彭金隆指出，目前金融機構負責人兼職已有相關規範，但是否足以因應現況，金管會將進一步檢討。
他強調，未來不能只依賴當事人自行申報，也不能僅靠定期檢核，而應建立多重查核與勾稽機制，強化內控落實，避免類似事件再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。