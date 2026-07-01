金管會彭金隆重話：國泰內控失靈 金融業兼職將建多重查核

國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆今早再以重話直言，國泰內控「確實失靈」坦承制度未落實，未來不能只靠本人申報，金管會將建立多重查核機制，避免再發生類似事件。

立委吳秉叡關注郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事一事，質疑為何國泰內部毫無掌握。

對此，彭金隆回應，相關制度其實都有建立，但國泰在執行上出現偏差，導致內控機制未能發揮應有效果。

彭金隆直言，從此次事件來看，「國泰內部控制確實失靈」，顯示制度存在與否並非關鍵，重點在於是否落實執行。他也坦言，外界對金管會督導金融機構制度執行有高度期待，金管會都會虛心接受檢討。

針對未來改善方向，彭金隆指出，目前金融機構負責人兼職已有相關規範，但是否足以因應現況，金管會將進一步檢討。

他強調，未來不能只依賴當事人自行申報，也不能僅靠定期檢核，而應建立多重查核與勾稽機制，強化內控落實，避免類似事件再度發生。