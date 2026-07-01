搶暑假商機 電子票證業者推交通支付與跨境支付回饋

搶暑假消費與出遊商機，悠遊卡公司旗下電子票證與支付「悠遊付」推交通與消費回饋，包括民眾使用「乘車碼」或「嗶乘車」搭乘雙北捷運、公車送10%回饋金以及滿額累積回饋。

悠遊卡公司近年來超前部署交通場域的多元支付，建構全台最完整的支付服務版圖，可用於捷運、公車等交通場域的6種支付方式，建立完整且在地的支付生活圈，悠遊卡公司表示，年輕世代頻繁使用手機的行為已成趨勢，悠遊卡近年來積極拓展跨界布局，不僅攜手Samsung、Garmin及小米等國際巨頭，將悠遊卡完美融入手機與智慧手錶、手環，更透過手機悠遊付APP先後推出「嗶乘車」與「乘車碼」服務，悠遊卡打造了「卡片、手機、穿戴裝置」的多元服務布局。

看好暑假旅遊旺季展開，日本持續穩居國人最喜愛的海外旅遊目的地。一卡通旗下iPASS MONEY推出日本PayPay合作店家暑期限定優惠，自2026年7月1日起至9月30日前，民眾前往日本旅遊，使用一卡通iPASS MONEY App於PayPay合作實體店家消費，最高可享15%回饋，且免收一般海外信用卡1.5% 國外交易手續費。