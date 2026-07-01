國泰金控回應郭明鑑申報兼職情形

未脫口罩領款即會示警的「防詐ATM」，由八大行庫率先全面試辦設置，金管會主委彭金隆今日在答覆立委顏寬恆質詢時指出，公股銀行的普及率至少已超過4%，年底要到30%，而公股銀行先行之外，銀行公會也將在8月底訂出統一的標準來推廣。

2026-07-01 12:47