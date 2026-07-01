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國泰金控回應郭明鑑申報兼職情形

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰世華銀行前董事長郭明鑑針對兼職爭議，6月30日晚間透過律師發表六點聲明，強調兼任兼職均依法申報，並無不法。國泰金控1日於也回應指出，郭明鑑擔任世芯獨立董事一職時，確實有向金控、銀行關係人交易系統申報，但國泰投信並無郭明鑑擔任世芯獨董的申報資料。根據法規規定，利害關係人需要同時向金控、子公司個別完成申報程序。

國泰金控回應指出：「郭明鑑先生擔任世芯獨董一職時，確實有跟金控、銀行關係人交易管理系統申報。郭先生可能沒注意到投信的相關規範，董事也需要跟投信利害關係人系統申報，因此國泰投信的資訊系統並沒有看到郭明鑑先生申報擔任世芯獨董的資料。」

郭明鑑 國泰金 金控

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