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瀚亞投資下半年展望 亞洲將持續領先 看好亞洲 IT 硬體與部分中國 A股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

瀚亞投資預期，2026年下半年亞洲市場將持續領先態勢，股票方面，持續看好亞洲IT硬體與部分中國A股。隨著美伊戰爭結束、能源價格回落，東協印度市場被低估投資機會即將浮現。此外，亞洲市場亦提供具吸引力的收益來源，包括高股息股票及債券殖利率。

瀚亞投資首席經濟學家RayFarris表示，伊朗戰爭結束確實改善亞洲經濟前景，但個別市場差異甚大。能源衝擊促使美國聯準會轉向偏鷹，推升美元走強，同時全球上游通膨壓力升高，也迫使部分亞洲央行開始升息，如印尼與菲律賓，韓國與印度今年稍晚也可能跟進。

人工智慧（AI）資本支出熱潮正導致不同經濟體與產業之間的成長分化，如北亞經濟體相較於東南亞及印度，為此波趨勢的主要受惠者。然而，透過深入研究仍可發現印度、新加坡及泰國在資訊科技相關領域中的投資機會。RayFarris進一步指出，能源價格下滑將改善亞洲各國的貿易收支，並有助於穩定貨幣匯率，其中東南亞及印度的受益程度將最為明顯。

瀚亞投資認為，主動式投資管理已不再只是偏好，而是必要條件。將著重於選擇具結構性成長潛力的標的，同時透過分散投資主動管理下行風險，避免投資組合過度集中於熱門科技與能源題材，以降低波動並維持長期複利成長能力。

亞洲市場重點觀察方面，包括一、中國：中國憑藉能源與原物料取得優勢，以及因戰爭所帶動的電動車與替代能源需求成長，具備相對優勢。「新三樣」產品出口表現強勁，相關產業的獲利能力仍面臨挑戰，同時消費成長放緩與產業競爭激烈，也對H股企業盈餘帶來壓力，建議持續聚焦資訊科技及受惠於政策性產業投資的企業，並關注中國政府下半年可能出現的反轉機會。

二、印度：印度股市與美股之間低相關性，有助於在當前美國科技股高度集中的市場環境中，提升投資組合的分散效果。印度近年表現疲弱，主要受到能源價格衝擊對匯率與獲利預期的影響，隨著油價回落，相關壓力有望逐步緩解。同時，印度央行推動吸引非居民資金流入的政策，預計可帶來350億至500億美元資金支撐印度盧比，並減緩升息壓力。

三、日本：處於強勁的景氣循環復甦階段，並受惠於企業改革帶來的盈利提升。其出口前景穩健，國內資本支出優於預期，加上實質家庭收入成長加速至約2%，有助支撐消費動能，進而推動多數產業的盈餘上調。看好工業類股，並逐步布局具防禦性與內需導向的產業，包括醫療、醫療設備及消費服務等領域，提供更具吸引力的進場機會及超額報酬潛力。

四、固定收益：亞洲固定收益資產不僅提供具吸引力的收益率，也具備分散投資效果。對亞洲信用債持正面看法，整體收益水準具吸引力。在全球股市高度集中之際，配置債券有助於提升投資組合的穩定性。

五、亞洲科技：人工智慧成為亞洲區域長期結構性成長的主要動能之一，由資料中心建設與科技硬體供應鏈所支撐。儘管市場普遍認為AI革命主要由美國主導，特別是在軟體與晶片領域，但亞洲在支援AI發展的硬體與基礎設施方面占據領先地位。

隨著AI發展由AgenticAI邁向PhysicalAI階段，台灣與韓國將成為區域內關鍵的成長市場。由於過去製造產能投資不足，AI基礎設施需求持續超出供給。特別是在電子製造與部分供應鏈企業方面，相較整體半導體產業具備更強的定價能力、更高的平均售價及更具吸引力的獲利成長潛力。

瀚亞投資首席投資長VisNayar表示，AI基礎建設的資本支出熱潮是真實且具持續性的，想要優於市場表現，投資人需跳脫指數限制，深入整體實體供應鏈，辨識真正能將其商業化的企業，從電力系統、高速互連到精密零組件與衛星技術皆涵蓋其中。

同時，亞洲市場高度多元，能源衝擊所造成的不僅是風險，也帶來投資機會。在此環境下，唯有透過深入的基本面研究與精準選股，主動式投資策略的重要性前所未有；若僅被動追蹤指數，投資組合可能過度集中於熱門科技類股，或承擔能源進口國所面臨的逆風風險。

東協 印度 美國聯準會

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