法人：美元強勢 不再自動代表所有新興市場都會同步走弱

在美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號後，美元指數攀升至一年來的高點。貝萊德智庫指出，如今市場關注的焦點已不再是美元能否維持強勢，而是美元走強將如何影響風險資產，特別是新興市場。

貝萊德認為，美元作為避險資產的地位依然穩固，但美元強勢已不再自動代表所有新興市場都會同步走弱。「精選布局」仍是新興市場的投資關鍵。

貝萊德指出，2025年4月，在美國總統川普宣布關稅措施後，美元指數一度大幅下跌。不過，目前已收復當時跌幅的一半以上，也反駁了「美元霸權將走向衰退」的市場論述。

貝萊德指出，這波美元漲勢大部分來自市場重新評估Fed的政策前景。不過，市場近期對升息預期所進行的鷹派重新定價可能有些過頭。貝萊德認為，目前美元水準大致符合經濟基本面，因此，美元持續升值的可能性並不高。

貝萊德表示，美元維持穩定，並不代表新興市場缺乏投資機會。相反的，這將使各國的基本面產生差異，更有機會成為影響投資報酬的關鍵因素。投資新興市場的關鍵，在於精選布局，而非廣泛配置整體新興市場資產。

貝萊德持續看好數項重大趨勢，包括人工智慧（AI）、基礎建設投資、能源安全以及供應鏈重組等，都正在美國以外的市場創造投資機會。與此同時，各國在能源依賴程度、大宗商品曝險及政策公信力上的差異，也代表部分經濟體較其他國家更有能力從中受惠。