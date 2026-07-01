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郭明鑑爭議後回應 國泰金總座李長庚率子公司高層鞠躬致歉 推三大改革

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職爭議，國泰金控總經理李長庚1日率領旗下各子公司高階主管向大眾90度鞠躬致歉。攝影／記者黃于庭
國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職爭議，國泰金控總經理李長庚1日率領旗下各子公司高階主管向大眾90度鞠躬致歉。攝影／記者黃于庭

國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職爭議，國泰金控總經理李長庚今（1）日率領旗下各子公司高階主管向大眾90度鞠躬致歉，他並於受訪指出，近期有很多批評指教，國泰金控都會虛心接受，並參考其中具有建設性的內容，將作出三大舉措，一是聘請外部顧問全面串接公司內規與制度，二是原則禁止高管兼職、例外核准，三是持續精進改善，防範類似風險。

李長庚指出，這段時間有許多批評指教，原則上國泰金控都會虛心接受，並坦言，他非常認真看各方的批評指教，其中有許多有建設性的洞見，對於公司治理、內部控制等，基本上都會虛心接受，也非常感謝有這些好的洞見，讓國泰將來把事情做得更好。國泰大概會做幾件事情，發現問題就要想辦法解決，國泰內部做了很多調整，但這樣還不夠。

李長庚說，為了防範類似的事件再發生，首先，國泰可以聘請外部的顧問進來，從金控開始，到每一家子公司，逐步從制度、規章、辦法、作業流程，資訊全面串接、全面檢視、全面整合在一起，國泰也希望能夠透過這些執行，未來將所有可能錯的風險能夠降到最低。

第二，針對高管的兼職，李長庚說：「外界也有很多的批評、很多的評論，我覺得很有見解，我們會將這些見解，納為以後我們的管理制度」。原則上，將來國泰金控旗下所有子公司的高管兼職就是「原則禁止、例外核准」，什麼叫例外？比如說像財金公司、聯卡中心，這是所有銀行必須要去維繫的資金流的機制，因此像這些牽涉到整個基本經營、行業經營的部分，可以擔任兼職，其他的原則上是一律禁止。

第三，李長庚表示，國泰還是一個重視永續發展、重視ESG的公司，不管環境如何，國泰一定會持續在永續上、持續的精進，持續的改善，「所以我在想，整個社會到底怎麼看待國泰投信這次的事件？我是真的衷心的期待，金融同業、社會各界，把國泰投資這一次的損失，當作一堂非常昂貴的課程，當一個case study（案例研究）來看，我們去分析問題找問題的解答，找到好的solution（解方），防範大家都可能犯類似的錯誤。」

李長庚引用英國前首相邱吉爾的話說，「Never let a good crisis go to waste.」（永遠不要浪費一場好危機），千萬不要浪費一場好的危機，這句話很有道理。國泰投信這一次慘重的教訓，希望給國泰金控自身引以為戒，也希望給金融同業可以從這裡學到防範風險的機會，也給社會各界一起來討論怎麼讓國家的治理更好、讓整個金融機構的管理更好，相信如果大家往這個方向走，才是用這個case，大家一起學習向上、社會向上提升的機會，最起碼大家可以一起來努力。

國泰金控總經理李長庚說明國泰金控今後改革方向。攝影／記者黃于庭
國泰金控總經理李長庚說明國泰金控今後改革方向。攝影／記者黃于庭

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