富邦證券連兩年獲國際獎項肯定 穩居 ETF 造市領域地位

富邦證券深耕ETF造市交易多年，憑藉穩定的流動性提供能力，以及高效率交易與完善之部位管理機制，於2026年再度榮獲國際知名財經媒體《財資》The Asset頒發 The Asset Triple A Awards：Best ETF Market Maker (Taiwan)「台灣最佳ETF造市券商」大獎。富邦證券為全台唯一連續兩年獲此殊榮之券商，彰顯在台灣ETF造市領域的領導地位與專業實力。

此獎項不僅肯定富邦證券長期投入ETF市場流動性建設的成果，更凸顯其於市場波動期間，持續提供穩定雙邊報價，並協助維持交易順暢與價格合理性之重要功能。隨著ETF市場規模持續擴展，造市商已成為支撐市場運作不可或缺的核心角色，富邦證券亦持續透過專業造市與避險管理能力，提升市場流動性與交易效率。

富邦證券總經理郭永宜表示，量化交易部專責ETF造市、避險與計量交易，並與國內外21家投信公司建立合作關係，積極投入造市資源於具市場潛力之ETF產品。截至2025年底，富邦證券參與台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心掛牌之ETF涵蓋率達95%，其中逾半數由富邦提供造市服務，穩居台灣ETF市場主要造市商之列。

隨著ETF產品日趨多元，投資人資產配置需求提升，帶動台灣ETF市場規模持續擴大。2025年整體市場規模由2024年的新台幣6.4兆元成長至7.5兆元，年增率17.2%；2026年第一季進一步攀升至8.2兆，顯示ETF已成為台灣資本市場重要投資工具之一。隨著市場規模擴張，富邦證券ETF造市部位亦同步成長，自2022年約新台幣25億元，成長至2026年第一季約130億元，規模成長逾五倍，展現公司在ETF交易與部位管理上的深厚基礎。

面對主動式ETF及跨資產、跨市場之ETF產品持續發展的新趨勢，富邦證券將持續精進造市與避險機制、強化風險控管與交易效率，並深化市場參與。展望未來，富邦證券將持續提升市場服務量能，強化市場流動性支持角色，成為推動台灣ETF市場流動性與穩定發展的重要支柱。