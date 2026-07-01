亞資中心超前達標 卓榮泰：10兆元管理規模印證政策奏效

行政院長卓榮泰1日表示，亞洲資產管理中心進入第二階段，感謝《經濟日報》長期關注亞洲資產管理中心的推動，媒體的關注就是督促政府持續進步的重要力量，並感謝金管會長期努力，原本兩年目標是資產管理規模達4兆元，目前已突破10兆元，遠超預期，證明政策方向正確，配套措施也愈來愈完整，政府將展開第三個兩年計畫，朝「六年有成」的目標持續邁進。目前金管會也正積極研擬《金融市場與資產管理發展條例》草案，希望透過法制化，建立亞洲資產管理中心長期穩定發展的制度基礎。

卓榮泰今日出席「金融競爭力論壇-前瞻亞資中心2.0」致詞時提到，金管會兩年前提出的「兩年有感、四年有變、六年有成」的推動方向，今天可以很清楚看到，這不只是一句口號，而是真正落實在政策之中，多年來，台灣一直希望打造亞洲資產管理中心，但始終未能真正落地。如今，我們看到許多金融機構積極進駐高雄示範專區，不但已有具體成果，甚至超越原先設定的目標。現在，我們已經進入第二階段，希望讓大家真正感受到「四年有變」。

卓榮泰說，7月24日，我也將再次前往高雄，由金管會正式舉辦亞洲資產管理中心高雄示範專區一年成果回顧活動，屆時將以更具體、更清楚、更具前瞻性的成果，向國人報告未來四年有變、六年有成的推動方向，同時感謝「經濟日報」長期關注亞洲資產管理中心的推動。媒體的關注，就是督促政府持續進步的重要力量。

卓榮泰說，政府推動政策不能閉門造車，也不能走在產業前面，而是要與金融業界共同前進，充分吸收專業意見，一起完成亞洲資產管理中心第二階段的重要任務。隨著AI快速發展，以及全球供應鏈重組，台灣吸引外資投資的比例持續提升，也讓我們看到台灣未來在國際金融市場具有非常大的發展潛力。過去政府推動投資台灣三大方案，截至今年6月底，累積投資已達2.7兆元，創造約16.7萬個就業機會，實質帶動台灣經濟成長。

他也提到，近兩年，AI、高效能運算、記憶體、雲端設備等需求快速增加，也讓台灣彷彿重新回到高速發展階段。去年經濟成長率達8.76%，這在已開發國家相當少見；各界也預估，今年GDP成長率有機會挑戰9.6%，這是一項令人振奮、同時也深具責任的目標。一早看到媒體以「5萬5千點」作為標題，也讓他感受到外界對台灣經濟的高度期待。

有人認為台灣已經是已開發國家，但他認為，在AI時代，全世界都是AI產業的開發中國家，沒有真正的AI已開發國家，因為這條路還很長。台灣具備AI晶片製造能力，也有完整產業鏈，我們有能力、有條件，也有雄心達到更高的經濟發展目標，當然這需要全體產業界與金融界共同努力。

卓榮泰提到，前幾天他看到媒體談到ECFA簽署16周年與「依賴單一中國市場」的迷思。報導指出，2011年至2015年間，我國經濟成長率分別為3.67%、2.22%、2.48%、4.72%、1.47%；而2016年至今，雖然歷經疫情與全球經濟衝擊，但近幾年仍繳出相當亮眼的經濟成績，尤其去年、前年，以及預估今年，都有相當高的經濟成長。這顯示，政府的整體經濟路線的調整是成功的。台灣不再只面向單一市場，而是勇敢走向太平洋、走向全世界，擺脫過去過度依賴中國市場的框架，才能與世界做朋友、賺世界的錢、進入全球市場。

此外，卓榮泰也說，除了AI新十大建設之外，同步提出13項國家關鍵產業，包括文化、觀光、生技醫療、關鍵礦物等，亞洲資產管理中心也是其中重要的一環。此外，政府更重視中小微企業，全國約171萬家中小微企業，提供超過900萬人就業，中小微企業穩定，國家經濟才能穩定。因此，在賴總統指示下，政府規劃未來八年投入1,000億元基金，協助中小微企業推動數位轉型、淨零轉型及產業升級，讓更多企業成為高科技供應鏈的一環，甚至走向國際市場。

他說，目前，中小微企業轉型升級條例草案正積極研擬，預計8月底完成行政程序，9月送立法院審議，希望行政、立法共同合作，協助中小微企業持續發展，建立更完整、更具韌性的產業鏈。在人口政策方面，政府也提出人口對策新戰略，共18項措施。過去「0到6歲國家一起養」，未來將逐步延伸為「0到18歲國家一起養」，希望降低家庭育兒負擔，解決少子化問題，確保未來各產業擁有足夠人才與勞動力，支撐國家長遠發展。

美國關稅談判開始後，卓榮泰說，他與賴總統分別和產業界座談，超過一半業者提出同樣的需求，就是金融支持。產業界有能力、有技術，也有整合能力，真正缺乏的是金融資源支持，因此，希望將金融支持制度化、法制化，透過完善制度協助中小企業發展，也讓高科技供應鏈園區在全台各地逐步建立，形成更完整的產業聚落。

至於亞洲資產管理中心，卓榮泰也感謝金管會長期努力，目前已完成52項金融法規調整，私人銀行、家族辦公室、高資產財富管理、投信基金、高雄示範專區等，都已有具體成果。原本兩年目標是資產管理規模達4兆元，目前已突破10兆元，遠超預期，證明政策方向正確，配套措施也愈來愈完整。更重要的是，希望讓國人的資金留在台灣，由台灣自己管理、自己運用，這才是亞洲資產管理中心最重要的精神。

最後，他強調，未來兩年，政府將邁向更大的改變。所謂「兩年有感」，對政府而言還有另一層意義。第一，是「趕快改」。兩年內快速完成制度改革與法規修正。第二，是「勇敢改」。大膽推動創新金融商品，包括私人銀行、家族辦公室等過去沒有的新制度。最後，才是真正讓人民「有感」。未來，政府希望結合完整的半導體生態系，帶動百工百業全面進入AI智慧應用時代。AI新十大建設最終目標，就是打造科技智慧島，建立全民智慧生活圈。亞洲資產管理中心未來的發展，需要金融業界共同投入智慧與力量，也希望讓金融人才、跨境資金管理、金融法規與金融服務全面與國際接軌。

下一階段，政府將展開第三個兩年計畫，朝「六年有成」的目標持續邁進。目前金管會也正積極研擬《金融市場與資產管理發展條例》草案，希望透過法制化，建立亞洲資產管理中心長期穩定發展的制度基礎。

最後，卓榮泰再次感謝《經濟日報》長期關心台灣經濟發展，也持續提供許多寶貴建言。政府願意與各界共同努力，早日讓亞洲資產管理中心真正成功，這不只是政府的成就，更是全民共同努力、國家的重要成就。