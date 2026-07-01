國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也波及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

李長庚說，這段時間的批評指教，有很多建設性的洞見，國泰都會虛心接納並感激。而為了防範類似事件發生，會聘請外部顧問從金控到子公司，逐步從制度，規章及資訊串接等全面檢視，透過這方案把風險降到最低。

另外，李長庚指出，針對高管兼職「原則禁止，例外核准」，他進一步解釋，除非如聯合信用卡中心等有關部門，其他公司的兼職的一律禁止。

第三，李長庚強調，國泰金注重永續發展，會持續永續經營上改善，因此希望金融同業跟社會把這次國泰的損失當成課程來看，找到好的解方，防範大家出現類似的風險。

李長庚表示，曾任英國首相的邱吉爾說過，不要浪費一場好危機」（Never let a good crisis go to waste.），希望國泰這次慘痛的教訓，「金融同業都能學到。」

本次事件起因國泰世華銀前董座郭明鑑因兼職世芯-KY（3661），導致國泰投信未及時將世芯-KY納入利害關係人管制名單，旗下部分基金及代操的全權委託帳戶仍持有、交易世芯-KY股票。引發一連串爭議。

郭明鑑昨日發出最新六點聲明，強調兼職並無不法，並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。而霖園蔡家成員，也是國泰金股東的蔡鎮宇日前與郭明鑑爆發肢體衝突後，郭明鑑也向金控董事長蔡宏圖婉謝擔任金控資深顧問的好意。

今日國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，蔡宏圖原先預定出席，不過後因要事取消，由金控副董事長蔡宗翰代表出席。