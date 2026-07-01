2026國泰永續金融暨氣候變遷論壇登場 李長庚：獲利與永續可兼顧

由國泰金控（2882）主辦的「2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」1日盛大登場，今年論壇邁入十周年。國泰金控總經理李長庚於致詞時指出，面對全球經濟處於高度不確定之中，國泰將透過「長期價值、創新驅動、合作共好」三個堅持，引導資源往有長期價值的方向發展，並強調獲利與永續基本上是可以兼顧的。

李長庚指出，十年前國泰舉辦第一次論壇時，氣候變遷大致被認為是環境議題，但現今已成為影響產業發展、競爭力、金融市場與每個人日常生活的「系統性風險」。他特別提到，過去歐洲每年真正酷熱的高溫沒幾天，一般室內與車內並無安裝冷氣，但近期面對37至38度的酷熱高溫，造成歐洲冷氣與風扇價格暴漲卻仍被搶購一空。

相較之下，新加坡與台北等地的室內冷氣窗具大概是95%，為全世界最高標準。在氣候變遷的衝擊下，許多弱勢群體因為缺乏財務資源，坦白說會變得更脆弱，這非常值得社會各界關心。

李長庚強調，過去十年世界經濟歷經疫情衝擊、供應鏈重組、地緣政治衝突到能源價格波動，始終處於高度不確定中。在這樣的環境下，必須回到根本問題「究竟為何要推動永續？」對此他說，國泰投入永續發展有幾個始終沒有改變的堅持，第一是堅持長期價值：氣候風險、極端氣候、自然資源壓力及生物多樣性流失不會因為景氣循環而消失。永續從來不是短期的潮流，而是企業面對未來重要的能力。對金融業而言，最核心的就是善用核心職能，引導資源往有長期價值的方向發展。

第二是堅持創新驅動：回顧歷史，每次重大挑戰背後都孕育著新的創新機會。如今不論是能源轉型、低碳技術、自然資本或循環經濟的創新模式，都正在重新定義未來產業樣貌。永續與成長並非二選一，而是能互相促進、共同創造價值。

第三是堅持合作共好；面對系統性挑戰，需要政府、金融業、企業、學界及社會各界共同參與。國泰持續舉辦論壇的初衷即是打造跨領域交流平台，將國際重要議題帶回台灣，同時向國際展現台灣好的作為。

李長庚表示，隨著亞洲在經濟規模、能源需求、產業創新、資本市場發展及永續投資規模上，逐漸成為全球永續轉型的重要角色，台灣擁有完整的產業鏈、卓越的科技能力及充沛的資本動能，更有機會在這一波浪潮中扮演關鍵角色。

回顧論壇過去十年，討論議題從提升認知、促進氣候治理、與企業議和，擴大到水資源、生物多樣性、自然資本、混合型金融、影響力投資到以人為本的解決方案。李長庚指出，如果過去十年是探索知識、邊做邊摸索的經驗累積，隨著全球有越來越多永續金融投資案例，未來十年應該進入加速複製、遍地開花的階段，跨產業攜手推進更多因地制宜的投融資成功案例。

他並現場分享實例，論壇邀請的一家水資源處理公司，在成立之初僅有國泰創投與少數幾個股東支持，最近該公司股票價格漲得很高，員工透露大概賺了幾十倍。李長庚直言，這項案例證明了「獲利與永續能兼顧，做永續不需要犧牲獲利」。身為投資人，金融業若在提供資金之外多給予新創公司一些協助、幫助他們成功，整體台灣的產業競爭力就會隨之上揚。

最後，李長庚提及，除了氣候行動，國泰金控也持續關心弱勢、青年培力、女性培力以及創新與創業。面對現今的社會需求與環境變化，國泰時常反思到底還可以多做些什麼，並深信堅持價值、創新、共好，能讓台灣走得更穩健、更長遠。