遭轟監理擺爛！彭金隆：國泰治理失靈、金管會沒有老長官

國泰投信利害關係人違規案延燒，金檢時程首度曝光。檢查局已於6月22日進駐，預計查至7月8日；面對是否因前金管會高層任獨董而不敢動的質疑，金管會主委彭金隆強調，「只有監理官，沒有老長官」。

財委會今日質詢全聚焦國泰投信案，三位立委分別從監理作為、金檢時程、金控治理三面向追問金管會。

立委林德福關切，郭明鑑兼職引發國泰投信損失，外界期待金管會做好把關、維護投資人權益，金管會是否會全面清查金控兼職問題。

彭金隆表示，國泰投信案發生後，金管會會從制度面檢討，外界期待很高，金管會責無旁貸，也會虛心檢討。後續將檢視兩大重點，一是內部控制及稽核制度為何未落實；二是兼職規定是否落實，並已發函公會要求金融業定期檢視。

立委賴士葆質疑，國泰投信案暴露金控旗下子公司資訊串流「漏接」，從1月通報到6月金檢，金管會是否監理擺爛。

彭金隆說「金管會監理沒有擺爛，但國泰治理確實失靈。」

彭金隆表示，重大偶發通報初期常有許多資訊不明確，金管會需要時間了解、蒐集資訊，也需要與通報機構溝通。過程中已三次以上通知國泰補充資料、三次約詢國泰人員到金管會說明，並正式發函兩次處理此案。

賴士葆也追問，檢查局是否已進駐國泰投信。彭金隆表示，目前已經進駐，已經展開檢查。

檢查局補充，檢查局已於6月22日進駐國泰投信，預計檢查到7月8日，約三周，必要時會延長。一般投信金檢約二至三周，將視實際檢查情況調整。

立委郭國文則質疑，金管會是否因國泰金有前金管會高層擔任獨董而不敢動，形成所謂「門神」效果。彭金隆反駁，金管會依法監理，「金管會只有監理官，沒有老長官」。

郭國文也追問，金檢是否會往上查到國泰金控或國泰世華銀行。彭金隆表示，目前檢查範圍先鎖定國泰投信，依進程若有必要，才會往上查。

金管會也將請投信投顧公會全面清查，了解其他投信是否有類似利害關係人控管問題。彭金隆強調，金管會不會迴避制度檢討，也會依法處理後續責任。