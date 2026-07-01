預估年化配息率逾10%！00992A首次配息每股0.47元 7/16除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益科技創新ETF (00992A)公告掛牌以來首次配息，預估每股配發金額為0.47元，若以6月30日收盤價18.54元來看，預估單次配息率約2.54%、預估年化配息率近10.16%；除息日為7月16日，想參與00992A本次領息的投資人最晚須在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

財富管理專家表示，自去年5月第一檔主動式台股ETF上市，開啟台股ETF投資新氣象，數檔主動式台股ETF接力發行搶市，截至今年6月底止，已有20檔產品掛牌交易，各擁投資特色，當中 00992A主動群益科技創新是首檔訴求專注於科技股的主動式台股ETF，採取「質化為主、量化為輔」的雙軌策略，由經理人主動挑選具備長期護城河的優質標的，並輔以量化模型篩選具成長動能的潛力科技股。

財富管理專家進一步指出，觀察00992A持股內容，涵蓋台積電、台光電、奇鋐、國巨、聯發科等今年來表現強勁的重點AI科技股，讓00992A今年來繳出77.76%的亮眼成績。不僅如此，00992A首次配息表現也受市場關注，預估每股配發金額0.47元、年化配息率近10.14%，在已有配息紀錄的主動式台股ETF中都屬於前段班，讓投資人既能動態掌握由全球AI趨勢所驅動的台灣科技股成長行情、捕捉資本利得機會，還能透過配息兼顧收益，一舉兩得。