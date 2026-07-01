郭明鑑事件 彭金隆首發聲： 「只有監理官，沒有老長官」並做三承諾

今日立法院財政委員會進行會計法、證交法的修法詢答，但一開場質詢焦點就集中在國泰投信因為董事郭明鑑兼職導致9億多元損失的事件，包括立委林德福、賴士葆、郭國文頻頻追問此事。金管會主委彭金隆在備詢時首度回應此事，其中有兩個金句：「監理沒擺爛、治理的確失靈」 、「只有監理官，沒有老長官」。

立委接連上陣砲轟，彭金隆在備詢時做出三大承諾，包括：1、已要投信顧公會要各業者全面清查董事兼職以避免投資標的違法；2、金檢不排除上溯至金控、國泰世華銀行；3、對於退休官員去當「門神」的獨董、董事等將出手管理。

賴士葆以「監理擺爛、治理失靈」來痛批，投信不知自己的董事兼職，金控與子公司之間的八個資訊的斷線，還造成投資者的損失，對此彭金隆則回應：「監理沒有擺爛、治理確實失靈！」彭金隆也指出，金管會在此事已經對國泰投信三度約談、二度發函。

對於全面清查，彭金隆回應，已請投信投顧公會要求各業者全面清查之事，因為這攸關到投資標的合法性。

郭國文指出，國泰投信1月20日就已處分完股票投資損失，1月22日才通報重大偶發事件、3月17日才通報金管會，而且之後郭明鑑才請辭，過程很荒謬，他也指出，首先未在2日內公告，是否要處理？彭金隆指出會依法處理。郭國文對於彭金隆「監理沒有擺爛、治理確實失靈」的說法指出：「就算沒有監理擺爛，也過度輕忽。」

郭國文形容，金管會對國泰金控監理的情況，是另一個台中商銀的翻版，台中商銀因為有前金管會主委李瑞倉來當董事長，國泰金則有前金管會主委王儷玲及副主委吳當傑，金管會對於「老長官」下不了手，才會這樣，彭金隆回應，他們都不是他（指彭自己）的「老長官」，並強調已向金管會同仁要求：「只有自己是監理官，沒有老長官！」

郭國文問，投信業在2024年有責任地圖，已要納入獨董：「責任地圖問責委員會沒有啟動，變成卸責委員會。」郭國文還質疑，國泰的事件不是單一事件：「會引發金融國安危機！」他直指，國泰世華銀行先前的信用卡系統承包商就是中資企業，主導人就是郭明鑑和其接班人，並且質疑郭的香港籍國籍，以及包括遠東宏信和順誠控股公司這兩家他任董事的香港公司，都是中資背景，郭國文更直指遠東宏信就是中國央企背景，要求金管會也去金檢國泰世華銀行。

郭國文質疑，郭明鑑兼職太多，如何能專注本業？他要求金管會對於金融機構負責人要嚴格規範兼職：「數量是問題，對象是問題，競業條款及利關人杜絕都是問題，」並要求嚴格限制金融機構負責人兼職，另外資訊共享也非常重要。

郭國文並要求，金管會對於退休官員去當「門神」的獨董、董事，都要予以管理，彭金隆則回應已在進行。

郭國文也質疑，4月及6月才各別發文，才金檢進駐，他要求金檢應要上溯及擴大範圍，不只國泰投信，也要金檢國泰金控、國泰世華銀行。

彭金隆說明，監理有一定的程序與步驟，因為攸關事實的釐清，接到重大偶發通報，必須7天之內提供更具體的說明，因此要先釐清很多細節。對於金檢國泰投信，檢查局長賴欣國指出，證期局在6月22日開始金檢，至7月8日結束，但必要時會再延長，一般而言，金檢的時間若是投信，2至3周會結束。

彭金隆指出，為何國泰金沒有落實規定，這個會來檢討，在所有調查結果確定之後，就會懲處，違反投信投顧法，最高將罰300萬元，至於是否撤照？證期局長高晶萍未正面回應，只說法令的確有此規定。