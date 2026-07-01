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保誠人壽深耕南台灣 高雄通訊處正式成立 虛實整合服務升級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠人壽持續拓展全台服務網絡，宣布正式於高雄亞灣中心駐點成立「高雄通訊處」，為保誠人壽在全台的第四、南台灣首家通訊處 (台北2家，台中、高雄各1 家)，透過多媒體行銷（Virtual Financial Advisor, VFA）團隊的「保誠e顧問」，強化南部服務量能。新據點落腳高雄亞洲新灣區核心地段，與保誠人壽既有亞灣中心據點位於同一棟大樓，展現深化南部布局、串聯數位與實體服務的戰略決心。

保誠人壽業務長鄭中安表示，在客戶需求日益多元且即時的時代，單一服務模式已難以全面滿足市場期待，保誠人壽的多媒體行銷自推出以來，為消費者帶來不受地域限制的保險諮詢服務，而最新推出的保誠e顧問，再把服務升級，結合線上及線下服務，為每一位客戶提供一致且專業的服務體驗。他進一步指出，此次高雄通訊處的成立，不僅展現保誠人壽深耕台灣的決心，更能透過虛實整合模式，讓服務走進客戶日常生活場域，落實以客為本的核心精神。

新成立的高雄通訊處，由「保誠e顧問」進駐，不僅提供視訊諮詢、遠距投保等線上服務，更進一步拓展至線下場域；當客戶有面對面需求時，顧問可攜帶完整設備，於客戶指定地點即時提供諮詢與簽約服務，提升服務彈性與便利性，結合保誠人壽在台北與台中的通訊處，進一步完善北中南服務據點布局。

保誠人壽觀察到南台灣部分客群仍偏好面對面互動，尤其對許多年長的客戶而言，實體服務不僅更符合其溝通習慣，也多一份安心與溫度。因此，高雄通訊處的設立，除延續數位服務的優勢外，更補足在地接觸與即時服務的需求。未來南部客戶若偏好實體交流，也可隨時前往通訊處與顧問「喫茶」交流，享受更具溫度的服務體驗。

因應客戶對健康風險與醫療支出的關注提升，保誠人壽亦透過「保誠e顧問」團隊，協助客戶依不同人生階段檢視保障需求。其中，「保誠人壽保心肝重大傷病終身健康保險」主約提供10年、15年及20年期彈性繳費選擇，保障範圍涵蓋健保署認定之重大傷病，並針對心、肝等特定傷病提供最高200%保額給付；客戶亦可依需求搭配一年期保證續保附約，於符合條件時提供最長60個月、每月最高新臺幣5萬元的照護給付，協助補足重大疾病發生時的醫療與生活支出需求。

高雄通訊處的成立，不僅是保誠人壽通路布局的重要里程碑，也展現公司持續推動服務模式創新、深化區域經營的長期承諾。未來將持續結合數位科技與專業顧問團隊，打造兼具彈性、效率與人性化的全通路服務體驗，成為客戶在人生各個階段值得信賴的夥伴，陪伴客戶做好風險規劃與長期保障。

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