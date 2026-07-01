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Uber 闖關法令限制 在北投試行一個月機車載人免費服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber宣布1日下午2時起正式啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。

由於交通部目前嚴禁媒合機車載客服務，甚至強調祭出重罰可能高達2,500萬元，Uber此時以免費服務方式意圖踩灰線，但仍將面臨肇事時，保險可能有理由拒絕理賠的風險。

Uber 回應，此次與合作夥伴優行福爾摩沙公司於北投地區推出為期一個月期間限定的免費文化體驗活動，希望透過參與者的回饋，累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來持續交流與討論的重要基礎。相信智慧城市與交通創新需要政府、產業、在地社群與使用者共同參與，逐步探索更符合北投地區需求的移動方式。

對於可能面臨重罰與保險問題，

Uber表示，始終將安全視為重要原則。此次期間限定免費文化體驗活動由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」規劃相關安全措施，相關保障與支援將依適用機制及有關規範辦理。參與活動的駕駛合作夥伴皆須符合計畫安全資格，並具備良好的安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間亦提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯。App亦設有駕駛身分驗證，並提供路線偏離偵測與即時分享行程等安全功能，如有任何安全相關問題，參與者可透過 App 聯繫客服團隊尋求協助。將持續蒐集相關回饋，作為未來交通創新、安全機制及在地移動體驗討論的重要參考。

Uber 交通部 北投

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