集保結算所 TISA 巡迴講座臺東開跑 財金大咖帶路滾出「小錢複利」

多變的經濟環境下，如何妥善規劃個人資產，是人生各個階段都要面對的必修課。臺灣集中保管結算所主辦「TISA TOUR全臺巡迴講座」，首站6月23日來到台東，邀請多位財經專家陣容堅強，吸引眾多民眾熱情參與。臺東縣副縣長王志輝亦蒞臨致詞，共同宣導透過定期定額的紀律投資，發揮「累積財富、小錢複利」的驚人威力。

臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是金融監督管理委員會推動的長期投資儲蓄制度，鼓勵國人建立紀律投資習慣。在TISA平台正式上線即將屆滿一週年之際，集保結算所特別舉辦「TISA TOUR全台巡迴講座」，並以「理財複利•生活富麗•千元開啟TISA理財新生活」為主題，透過專家從退休規劃、全球投資趨勢、資產配置及高齡財務等面向分享實務經驗，來幫助民眾建立長期理財觀念，強化財務自主能力。

王志輝致詞時表示，政府推出TISA制度，提供民眾參與長期投資的新選擇，也讓更多人共享經濟發展成果；而台東近幾年發展「慢經濟」，商家數量和存款儲蓄都顯著成長，期盼透過政府、金融機構及民間業者大力推動的TISA機制，以專家嚴選的優質基金，協助民眾建立正確的長期理財習慣。

台東場特別邀請到富邦投信董事長黃昭棠、中信投信投資一部部長張勝原、理財天后夏韻芬及非凡財經主播鄧凱銘等財金大咖齊聚一堂，現場座無虛席。黃昭棠以「藉TISA建立理財習慣，讓多年後的自己感謝今天的決定」為題，分享臺灣已正式進入超高齡社會，未來的趨勢在於學會「靠資產養老」；張勝原鎖定全球科技趨勢，剖析在AI浪潮下，如何針對台股、全球股票與高股息等不同資產類型，做最適合的長期策略佈局；鄧凱銘深入分析在通膨怪獸吃掉購買力的局勢中，投資人該如何做到「資產為王、富貴傳承不踩雷」；夏韻芬則特別提醒，長壽是不可逆的社會趨勢，民眾應善用政府制度、企業提撥與個人投資，幫自己存好對抗長壽與照護風險的三桶金，真正將理財複利翻轉為生活富麗。

集保結算所表示，TISA TOUR全台巡迴講座台東首場圓滿落幕，巡迴講座現場座無虛席，顯示民眾對長期投資與退休理財議題高度關注。巡迴講座後續將陸續在台北、彰化及高雄等地舉辦，歡迎民眾共襄盛舉，攜手開啟富麗理財新生活。