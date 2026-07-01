快訊

世足賽／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

統一零售大換裝到明年第1季！萬家福、樂家康Logo都有「P」…原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

集保結算所 TISA 巡迴講座臺東開跑 財金大咖帶路滾出「小錢複利」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所TISA巡迴講座台東開跑，財金大咖帶路滾出小錢複利。（臺灣集中保管結算所/提供）
臺灣集中保管結算所TISA巡迴講座台東開跑，財金大咖帶路滾出小錢複利。（臺灣集中保管結算所/提供）

多變的經濟環境下，如何妥善規劃個人資產，是人生各個階段都要面對的必修課。臺灣集中保管結算所主辦「TISA TOUR全臺巡迴講座」，首站6月23日來到台東，邀請多位財經專家陣容堅強，吸引眾多民眾熱情參與。臺東縣副縣長王志輝亦蒞臨致詞，共同宣導透過定期定額的紀律投資，發揮「累積財富、小錢複利」的驚人威力。

臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是金融監督管理委員會推動的長期投資儲蓄制度，鼓勵國人建立紀律投資習慣。在TISA平台正式上線即將屆滿一週年之際，集保結算所特別舉辦「TISA TOUR全台巡迴講座」，並以「理財複利•生活富麗•千元開啟TISA理財新生活」為主題，透過專家從退休規劃、全球投資趨勢、資產配置及高齡財務等面向分享實務經驗，來幫助民眾建立長期理財觀念，強化財務自主能力。

王志輝致詞時表示，政府推出TISA制度，提供民眾參與長期投資的新選擇，也讓更多人共享經濟發展成果；而台東近幾年發展「慢經濟」，商家數量和存款儲蓄都顯著成長，期盼透過政府、金融機構及民間業者大力推動的TISA機制，以專家嚴選的優質基金，協助民眾建立正確的長期理財習慣。

台東場特別邀請到富邦投信董事長黃昭棠、中信投信投資一部部長張勝原、理財天后夏韻芬及非凡財經主播鄧凱銘等財金大咖齊聚一堂，現場座無虛席。黃昭棠以「藉TISA建立理財習慣，讓多年後的自己感謝今天的決定」為題，分享臺灣已正式進入超高齡社會，未來的趨勢在於學會「靠資產養老」；張勝原鎖定全球科技趨勢，剖析在AI浪潮下，如何針對台股、全球股票與高股息等不同資產類型，做最適合的長期策略佈局；鄧凱銘深入分析在通膨怪獸吃掉購買力的局勢中，投資人該如何做到「資產為王、富貴傳承不踩雷」；夏韻芬則特別提醒，長壽是不可逆的社會趨勢，民眾應善用政府制度、企業提撥與個人投資，幫自己存好對抗長壽與照護風險的三桶金，真正將理財複利翻轉為生活富麗。

集保結算所表示，TISA TOUR全台巡迴講座台東首場圓滿落幕，巡迴講座現場座無虛席，顯示民眾對長期投資與退休理財議題高度關注。巡迴講座後續將陸續在台北、彰化及高雄等地舉辦，歡迎民眾共襄盛舉，攜手開啟富麗理財新生活。

台東 定期定額 金融機構

延伸閱讀

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

00400A最後買進7月8日！大盤殺千點買氣逆勢爆發 專家：AI趨勢不變拉回就是買點

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

富邦「有志一同™」公益平台週年　串聯15家公司、逾3千位「邦手」 金融教育前進全台20縣市、255所國中小校園 讓善意走得更遠

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

只有不到1%的散戶能獲利！Z世代為何將高風險投資當解藥？

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

統一零售大換裝到明年Q1！新品牌 Logo 藏玄機 「P」 背後意義曝光

康達盛通1日宣布自今年7月1日起，旗下經營的量販、超市正式更名，量販店更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」，超市則更名為「樂家康 （Uni-PROSPERiTY）」。全台62家量販店及221家超市據點，將自即日起陸續更新門市招牌及店內企業識別，預計於明年第一季全面完成，官方網站及APP（會員/線上購物/線上商城）、家速配 APP均已上線正常營運。

6月總開戶數衝破1,448萬創新高 少年股神、首投族成增長主力

臺灣證券交易所公布，6月份投資人開戶數年齡分布統計數據顯示，台股投資熱潮持續升溫。繼5月份總開戶數達到1,433.2萬人後，6月份台股總開戶數再創歷史新高，來到1,448.7萬人，單月激增15.5萬人，月增率達1.08％，反映出無論是年輕族群或是新進投資人，正加速湧入資本市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。