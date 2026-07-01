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群益金鼎證券連續16度入選臺灣永續指數 深化碳管理與永續金融韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券連續16度入選臺灣永續指數成分股肯定，彰顯群益長期將環境、社會與公司治理（ESG）融入營運管理及金融本業的具體成果。該指數由臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，依循國際ESG評鑑架構，綜合企業永續及財務表現篩選臺灣上市公司。2026年以來，群益金鼎證券致力於碳管理、永續金融、社會共融及深化董事會治理等面向推進具體行動，強化面對氣候與市場變動的營運韌性。

在環境面，群益金鼎證券於2026年啟動內部碳定價專案，透過實務工作坊研擬制度、推動機制及配套措施，逐步將碳排放轉化為可衡量、可管理的營運成本與決策指標。設定2030年能源消耗量較2023年基準年降低10%的目標；截至2025年，能源消耗量已較基準年降低4.54%，溫室氣體排放量降低11.3%。群益持續執行為期三年的綠電採購計畫，預計採購109.2萬度綠電，以能源管理、環境管理及碳定價三軌並進，加速淨零轉型。

在社會面，群益金鼎證券今年榮獲聯經「人文企業獎－社會關懷卓越獎」，成為全臺首家獲此殊榮的證券商。公司長期推動「群益愛閱讀」及「群起獻愛心，攜手做公益」，其中閱讀認養計畫已深耕13年，累計投入逾新臺幣千萬元，遍及13個縣市、16所偏鄉小學，受惠逾5,000人次；捐血活動則連續辦理19年，累計募集逾2.4萬袋熱血，並將金融防詐宣導融入公益行動。連續兩年舉辦的「群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑」活動，也透過循環經濟、打擊詐騙、生物多樣性、社會企業及公益義賣等活動，將永續理念延伸至員工、家庭及客戶。

在公司治理面，群益金鼎證券於今年舉辦2026年永續金融暨淨零轉型論壇，以「市場、科技與自然資本的關鍵整合」為主軸，邀集產官學專家、上市櫃公司、高資產客戶及供應商共同交流，聚焦溫室氣體盤查、內部碳定價、綠色採購、自然資本及AI科技等議題，協助企業掌握永續政策及轉型趨勢。公司亦持續推動責任投資與盡職治理，透過企業議合及實地交流，將永續風險與機會納入投資研究及決策，發揮金融業引導資金支持永續發展的影響力。

為深化董事會永續治理，群益金鼎證券特別選在世界環境日，由董事、獨立董事、經營團隊及永續辦公室共同參與永續轉型與循環經濟標竿參訪，實地走訪台泥DAKA園區等場域，汲取低碳轉型、資源循環、生態保育及地方共榮經驗，強化由上而下的治理支持與跨域學習，並作為未來推動永續金融及企業議合的重要參考。

展望未來，群益金鼎證券將持續完善內部碳定價與氣候治理制度，深化永續金融、責任投資、防詐教育及普惠服務，並透過產官學交流、企業議合及跨界合作，發揮金融影響力，攜手客戶、企業與社會推進淨零轉型，共創長期永續價值。

群益 淨零 公益

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