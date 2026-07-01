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世足賽投資機會在哪？永豐金證券大戶投 APP 策略選股布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

世足賽開踢，「大力神盃」（FIFA World Cup Trophy）花落誰家，成為2026年夏天最大懸念，市場預估將吸引超過50億觀眾。要想提早參與時事類題材，永豐金證券提醒可善用「大戶投APP」強大的策略選股功能，以資金流向、法人動向與題材股，助投資人站在實質基本面與產業連動性找到投資機會，避開盲目跟風炒作。

永豐金證券指出，想追蹤熱門題材，要掌握備貨時間差與了解如何分階段評價。因相關資本市場表現通常會早於財報，且不同產業的備貨高峰具備時間差，市場會分階段重新評價。例如，世足賽帶動市場關注鞋類的代工，因球鞋技術門檻與精密技術要求相對較高，通常在話題的前一年即進入大量生產；如果是機能成衣與布料，進入拉貨高峰的時程相對較晚，但延續性較長。

如果想參與世足商機，永豐金證券「大戶投APP」提供強大的策略選股功能，不論是世足概念股或每日熱門標的，都能一指快速掌握！只要依據短線當沖、中短線籌碼追蹤以及波段投資需求，分別利用短線焦點、籌碼報報與策略投資三大專區，就能更容易以自己想要的操作策略，找到專屬投資標。

即日起至7月15日止，凡使用「大戶投APP」策略選股並交易滿額，就有機會抽中愛爾達轉播序號，讓您在世足期間一手掌握最新投資資訊，免費在家看球賽、賺商機！永豐金證券以自建系統、創新商品與AI智能數位服務，提升投資人決策效率，獲《網路溫度計 DailyView》頒發2025網路人氣標章年榜。

永豐金證券提醒，資本市場要特別留意三大事項：

第一，預期心理是否過高，以及實際訂單與庫存調整的節奏；

第二，客戶集中度：代工廠是否過度依賴單一品牌，以及世足賽後能否維持常態成長；

第三，產能調配彈性：觀察產能利用率是否因擠壓到其他高毛利產品線，進而影響整體獲利結構。

可透過公司法說會與重大訊息公告，搭配「大戶投APP」個股的財務功能，點選公司財報與月營收，以及經營、償債、獲利能力，進一步觀察判斷。

永豐金 世足賽 概念股

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