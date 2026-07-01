第十屆 Dream Big 元大公益圓夢計畫啟動 共創永續教育公益生態圈

秉持「公益，是不斷堅持的付出！」信念，元大金控暨元大文教基金會以公益教育為核心，自2016年發起Dream Big元大公益圓夢計畫以來，持續陪伴公益夥伴實踐夢想。2026年圓夢計畫邁入第十屆，即日起正式啟動徵件，廣邀全台各級學校、非營利組織及社福團體踴躍報名提案，透過圓夢公益平台共同推動社會共融與永續發展。

迎接十周年的里程碑，這屆圓夢計畫除提供圓夢金、企業志工及專業資源支持外，特別規劃圓夢同行共創工作坊，邀請歷屆在全台各地深耕的圓夢團體齊聚交流，透過經驗傳承、資源共享及跨領域對話，突破地域與服務領域，促進合作並連結，共同打造互助共好的永續教育公益生態圈。

圓夢計畫推動十年來，已陪伴60個教育公益團體實現夢想，累計號召元大金控集團近12,000人次志工投入服務，受惠人次近25萬，服務面向涵蓋兒少教育、樂齡陪伴、身障培力、環境永續、藝術教育、社區創生及金融素養等多元領域，累積的不僅是成果數字，更是一群人相信改變、勇於行動所匯聚而成的溫暖力量。

元大金控暨元大文教基金會誠摯邀請懷抱熱情與創意的教育公益夥伴加入圓夢行列，在公益路上同行共好。這屆計畫即日起開放報名至2026年8月31日中午12時止，服務對象不限族群、性別、年齡及地區，凡有助於促進學習發展、提升社會適應能力並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的教育公益計畫，皆歡迎踴躍申請。圓夢計畫相關徵選標準及申請文件，可至元大文教基金會官網查詢。