聽新聞
0:00 / 0:00
台新銀「嗶經濟」 助攻北捷
期待已久的Apple Pay感應過閘門正式上線，台北捷運自七月一日起邁入全面無現金交通新時代。由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦Richart卡，周周最高享百元回饋，領券再享月月五十點回饋。
台新銀表示，今年上半年試營運短短六個月，累積搭乘人次破百萬。其中八成使用者為卅五歲以下，九成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流，智慧交通趨勢成形。
本次全面開通的科技亮點，首推果粉期待的「Apple Pay 快速交通模式」。iPhone與Apple Watch用戶過閘時無須解鎖螢幕，裝置輕靠閘門即可於一秒內完成感應通行，全線閘門並同步支援Visa、Mastercard、JCB、 Discover® Network和Diners Club International® 等信用卡國際組織，外籍旅客無須另購票卡，進一步提升城市交通服務的國際化與便利性。
台新銀行下半年回饋方案，九月卅日前新申辦Richart卡，新戶首刷享周周最高一二五元刷卡金；持卡人於Richart Life App領券後，每月感應搭乘滿三筆，即贈五十點台新Point（信用卡）。除了嗶卡感應，掃碼也通。Richart卡綁定於台新Pay搭乘，享筆筆最高百分之三點八回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。