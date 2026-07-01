台新銀「嗶經濟」 助攻北捷

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

2026-07-01 01:22