聽新聞
0:00 / 0:00

為兼職爭議滅火？ 郭明鑑婉拒國泰金資深顧問

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
郭明鑑發六點聲明：強調兼職無不法、婉謝金控資深顧問職務。國泰金：尊重。圖／國泰金控提供
郭明鑑發六點聲明：強調兼職無不法、婉謝金控資深顧問職務。國泰金：尊重。圖／國泰金控提供

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑昨晚透過律師發表聲明，強調兼任世芯｜KY獨立董事及其他公司董事均依法申報，兼職並無不法。此外，郭明鑑已婉謝國泰金控董事長蔡宏圖邀請擔任資深顧問，國泰金對此表示，尊重郭明鑑婉謝資深顧問的決定。

郭明鑑昨透過恆業法律事務所發布六點聲明，他表示，兼任世芯｜KY獨董自始即依國泰金控內部規範，於就任前提出兼任資訊並獲國泰金核准，並於就任當天完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿情形。此外，他並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。

針對近日有媒體指稱他擔任董事的兩家香港公司具有中資背景，郭明鑑表示，相關報導已嚴重誤導社會大眾，並製造輿論政治風向。

聲明指出，郭明鑑擔任董事的遠東宏信為香港聯交所上市公司，順誠控股則已於二○二四年下市，為台商夫妻全資持有公司，兩家公司均為正派經營企業，且他在擔任國泰世華銀行董事長前即受聘擔任董事；進入國泰金融集團服務後，也已依法向國泰金控申報在案。他並表示，自己在兩家公司均為非執行董事，並無涉及不法情形。

郭明鑑表示，過去十年任職國泰世華銀行董事長期間，均以國泰金控全體股東及公司最大利益為念。近日因兼任世芯｜KY獨立董事衍生市場爭議，為貫徹自律原則，除先前已請辭國泰投信董事外，隨後也辭去國泰金控董事、國泰世華銀行董事長等所有職務，希望相關事件早日平息，回歸事實判斷。

受到郭明鑑兼職爭議影響，國泰投信全委帳戶及八檔基金涉及買賣世芯｜KY，在重算基金淨值和全委帳戶的損失後，共計賠償投資人約九點五億元。

國泰金 郭明鑑 蔡宏圖 世芯

延伸閱讀

國泰世華銀前董座兼職爭議 郭明鑑六點聲明：兼任董事一切合規合法

國泰金、凱基金今除息 雙雙都陷貼息窘境

國泰世華銀前董座郭明鑑婉謝任金控資深顧問 國泰金回應了

三信商銀改選 公司派獲勝

相關新聞

微軟：台灣製造、醫療業 AI Agent 導入領先全球 金融業相對落後

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。

歐盟提高我鋼鐵免稅配額

歐盟七月一日起提高自全球進口的鋼鐵產品關稅至百分之五十，但也提供一八三四萬噸的零關稅配額作為補償。行政院經貿談判辦公室昨說，經多次協商爭取，台灣獲得每年六十七萬噸的國家免稅配額，較前一期每年四十八萬噸增加約十九萬噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。