為兼職爭議滅火？ 郭明鑑婉拒國泰金資深顧問

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑昨晚透過律師發表聲明，強調兼任世芯｜KY獨立董事及其他公司董事均依法申報，兼職並無不法。此外，郭明鑑已婉謝國泰金控董事長蔡宏圖邀請擔任資深顧問，國泰金對此表示，尊重郭明鑑婉謝資深顧問的決定。

郭明鑑昨透過恆業法律事務所發布六點聲明，他表示，兼任世芯｜KY獨董自始即依國泰金控內部規範，於就任前提出兼任資訊並獲國泰金核准，並於就任當天完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿情形。此外，他並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。

針對近日有媒體指稱他擔任董事的兩家香港公司具有中資背景，郭明鑑表示，相關報導已嚴重誤導社會大眾，並製造輿論政治風向。

聲明指出，郭明鑑擔任董事的遠東宏信為香港聯交所上市公司，順誠控股則已於二○二四年下市，為台商夫妻全資持有公司，兩家公司均為正派經營企業，且他在擔任國泰世華銀行董事長前即受聘擔任董事；進入國泰金融集團服務後，也已依法向國泰金控申報在案。他並表示，自己在兩家公司均為非執行董事，並無涉及不法情形。

郭明鑑表示，過去十年任職國泰世華銀行董事長期間，均以國泰金控全體股東及公司最大利益為念。近日因兼任世芯｜KY獨立董事衍生市場爭議，為貫徹自律原則，除先前已請辭國泰投信董事外，隨後也辭去國泰金控董事、國泰世華銀行董事長等所有職務，希望相關事件早日平息，回歸事實判斷。

受到郭明鑑兼職爭議影響，國泰投信全委帳戶及八檔基金涉及買賣世芯｜KY，在重算基金淨值和全委帳戶的損失後，共計賠償投資人約九點五億元。