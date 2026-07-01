台幣上半年重貶近4角 本季有壓…預估在31元至32.5元區間整理

台股昨（30）日強勁反彈，大漲逾千點，不過，匯市走勢相對震盪，新台幣早盤受外資匯出影響一度走貶，午後隨外資回補、出口商進場拋匯，加上中央銀行尾盤調節，終場收在31.837元，升值0.8分，呈現連二升，成交量26.12億美元。

新台幣6月累計仍貶值4.53角，貶幅1.42%，月線收黑；不過，第2季累計升值1.43角、升幅0.44%，季線由黑翻紅。統計今年上半年，新台幣累計貶值3.99角，貶幅1.25%，整體走勢仍受到美元強勢牽動。

上半年主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管分析，昨日台股雖大漲逾千點，但外資仍維持小幅賣超，使新台幣呈現「先貶後升」格局。展望第3季匯市，美元指數可望維持在100至102.5區間震盪，美元仍將維持相對強勢。

在亞洲貨幣方面，日圓有續貶壓力，不排除下探164；韓元則須觀察1,560關卡能否守穩；新台幣預估在31元至32.5元區間整理，第3季整體亞幣仍偏向弱勢震盪。

回顧今年上半年，新台幣走勢主要受到國際情勢及美元轉強影響。中東戰事升溫推升避險需求，國際資金持續流向美元資產，加上國際油價走高，以及美國聯準會（Fed）主席由鮑爾交棒給華許後，市場重新調整風險偏好，升息預期再度升溫，帶動美元指數走強，也使亞洲貨幣普遍承受貶值壓力。

根據央行統計，美元指數今年以來已上漲3.07%。亞洲主要貨幣中，僅人民幣逆勢升值3.02%，其餘多數貨幣皆走貶。其中，韓元累計重挫6.91%，為亞洲表現最弱貨幣；日圓30日更一度貶破162，續創近40年新低，今年以來累計貶值3.51%；相較之下，新台幣僅貶1.25%，表現仍優於韓元與日圓，星元則小貶0.64%。

市場接下來將聚焦兩大變數。首先，7、8月進入上市櫃公司股利發放旺季，外資領取現金股利後是否持續加碼台股，或選擇將資金匯出，將左右新台幣走勢。

其次，Fed後續貨幣政策仍是影響全球匯市的最大變數。匯銀人士指出，若市場對Fed升息預期持續升高，國際資金可能進一步流向美元資產，美元指數維持高檔機率較高。