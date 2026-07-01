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國壽美元保單宣告利率調升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

隨著市場持續關注美國聯準會（Fed）後續貨幣政策，以及美國10年期公債殖利率走勢，壽險公司對宣告利率調整態度仍趨審慎。不過，國泰人壽昨（30）日宣布，7月全面調升美元利率變動型保單宣告利率5個基本點（bps），涵蓋現售及停售商品，調整後美元商品最高宣告利率升至4.35%，擠進市場第一梯隊。

國泰人壽表示，此次調升美元商品宣告利率，主要是觀察公司美元區隔帳戶持續表現穩健且有累積收益，因此適度調升美元商品宣告利率，調升後宣告最高為4.35%，代表商品為「億美利利率變動型美元終身壽險」，且停售商品亦同步調升，與保戶共享公司穩健經營成果。

隨著國泰人壽調升美元商品宣告利率，市場最高美元宣告利率仍維持4.35%，目前已公布包括國泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、全球人壽及第一金人壽等，目前均維持在4.35%；臺銀人壽、南山人壽、三商美邦人壽（2867）及安聯人壽則維持4.3%，富邦人壽維持4.25%。

三商美邦人壽 國泰人壽 美國聯準會

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