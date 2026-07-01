國壽美元保單宣告利率調升

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

2026-07-01 06:13