壽險業者瞄準北市精華地段

在壽險業不動產投資餘額逼近1.7兆元新高之際，市場預期，隨著下半年國產署地上權標案及各項公共建設陸續釋出，加上政府持續推動都市更新與重大基礎建設，資金雄厚的壽險業仍將是國內不動產市場最重要的機構投資人，其資金流向及布局策略，也將持續牽動台灣房地產市場發展。

市場預期，國產署地上權標售、長照專區及高雄亞洲新灣區開發案，將成為壽險業布局不動產的三大焦點。

其中，最受市場矚目的莫過於國產署預計9月推出的今年第四批地上權標案。由於近年台北市精華區可供開發土地日益稀缺，若此次再釋出台北市核心地段地上權，預料將吸引國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽及元大人壽等大型壽險公司競逐，可望成為今年下半年最受關注的土地標售案。

除了商業不動產外，因應高齡化社會趨勢，長照專區地上權標案也備受市場期待。

業界分析，醫療、長照及健康園區具備租期長、收益穩定等特性，符合壽險資金追求長期穩定現金流的投資需求，預估全球人壽、南山人壽及凱基人壽等業者將持續評估參與相關開發案。

另一方面，高雄亞洲新灣區開發計畫持續推進，在政府積極投入重大建設帶動下，亞灣區已逐漸成為南台灣最具發展潛力的商辦及複合式開發區域。