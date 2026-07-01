壽險投資不動產熱度不減 截至5月底餘額逼近1.7兆

壽險業不動產投資持續升溫。中央銀行最新統計顯示，截至2026年5月底，壽險業不動產投資餘額已達1.699兆元，續創歷史新高，距離1.7兆元大關僅一步之遙。

在金管會放寬不動產最低收益率門檻後，壽險業龐大的資金不再侷限於傳統商辦收租，而是積極布局工業地產、地上權開發及政府促參公共建設，甚至將投資觸角延伸至長照、醫療等基礎建設，正逐步改寫台灣不動產投資版圖。

觀察上市金控旗下壽險公司今年第1季財報，不動產投資規模仍以國泰人壽居冠。第1季底國泰人壽不動產投資餘額達6,260億元，占總投資資產8.1%，穩居國內壽險業「最大地主」。富邦人壽以3,804億元排名第二，占投資資產7.2%；台灣人壽則配置約1,248.6億元，占投資組合6%，排名第三；凱基人壽截至去年第4季底不動產投資餘額為806億元，占比3.4%，位居第四；元大人壽不動產投資規模209.4億元，占投資組合4.8%。

近兩年，壽險業搶進精華地段與大型地上權標案的動作尤其積極。元大人壽自2025年起陸續以21.7億元、溢價率95.4%，取得台北市松江路精華區地上權，隨後又以21.9億元標下AIT舊址地上權，展現積極布局台北市核心商業區的企圖心。

凱基人壽則於今年1月豪擲101億元，成功取得台北市「陸軍保養廠C基地」70年地上權，溢價率約51%，成為今年迄今最受矚目的壽險土地投資案之一。市場預期，該基地未來可望朝商辦、醫療及健康園區等複合式開發方向規劃，也反映壽險業已從單純追求租金收益，轉向兼顧長期營運與資產增值。

除了商業不動產外，壽險資金近年也大舉投入政府公共建設。以台灣人壽為例，公司近年積極參與促進民間參與公共建設（促參）及公辦都更，截至今年4月底，國內專案運用、公共及社會福利事業投融資核准額度已達796.5億元，並已參與九件由政府主辦或標售的大型公共投資案。