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台壽發債 籌資200億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣人壽昨（30）日董事會做成多項決議，包括擬發行累積次順位公司債，總額不超過新台幣200億元；擬透過參合資公司參與高雄市鳥松區都市更新開發案，預計投資金額92.4億元；董事會也通過縮減上繳金控的現金股利，由原先85.9億元，調整至20億元。

針對縮減上繳金控股息，業者指出，金管會透過監理制度，在特定條件下調整盈餘分派的比例與時點，核心目的在於避免壽險業將資本過度分配至母公司，導致自身資本不足、風險承受能力下降。

台壽昨日通過發債計劃，並將視市場狀況於今年第3季評估在國內或國外發行。台灣人壽指出，目前公司資本適足率已達法定標準以上，此次發行次順位債，主要目的在於進一步優化財務體質、提升資本彈性與健全長期經營基礎。

該公司債發行金額可採一次或分次方式進行，將依市場利率及投資人需求調整發行策略。

台壽 金控 公司債

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