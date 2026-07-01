北捷嗶經濟 台新卡優惠多

台北捷運自今（1）日起邁入全面無現金交通新時代，期待已久的Apple Pay感應過閘門也正式上線。由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等皆可感應進站。

過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去；不論本地通勤族或國外旅客，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦Richart卡，周周最高享百元回饋，領券再享月月50點回饋。

台新銀行表示，作為台北捷運多元支付建置合作夥伴，透過整合支付科技與金融服務，協助推動公共運輸支付數位化。今年上半年試營運短短六個月內，累積搭乘人次突破百萬。根據台新銀行內部數據，其中八成使用者為35歲以下，九成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流，智慧交通趨勢成形。

本次全面開通的科技亮點，首推果粉期待已久的「Apple Pay 快速交通模式（ECP）」。iPhone與Apple Watch用戶過閘時無須解鎖螢幕，裝置輕靠閘門即可於1秒內完成感應通行，尖峰時段也能維持順暢節奏。全線閘門並同步支援Visa、Mastercard、JCB、 Discover® Network和Diners Club International®等信用卡國際組織，外籍旅客無須另購票卡，一機在手即可暢行臺北，進一步提升城市交通服務的國際化與便利性。

為慶祝通勤新時代來臨，台新銀行也推出下半年回饋方案。9月30日前新申辦Richart卡，新戶首刷享周周最高125元刷卡金；卡友於Richart Life App領券後，每月感應搭乘滿三筆，即贈50點台新Point（信用卡）。除了嗶卡感應，掃碼也通，Richart卡綁定於台新Pay搭乘，享筆筆最高 3.8%回饋。台新銀行將持續以創新支付與多元金融服務深化交通場景布局，讓數位金融融入日常生活，成為陪伴客戶的智慧好夥伴。