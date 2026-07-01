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CBRC論壇 探討高端金融培育／張孝威：誠信不可缺

經濟日報／ 記者黃雅慧／深圳報導
臺灣大學國際政經學院教授張孝威。CBRC／提供
臺灣大學國際政經學院教授張孝威。CBRC／提供

金融人才除要具備專業知識外，臺灣大學國際政經學院教授、台積電（2330）原資深副總經理暨財務長張孝威表示，「integrity」（誠信）是不可或缺的品質。

「金融販賣的是信任」張孝威表示，金融業除靠專業外，品格很重要。他以1995年英國霸菱銀行倒閉事件為例，霸菱新加坡分行交易員尼克·李森進行超額交易投機失敗，最後導致霸菱銀行倒閉。張孝威說，誠信出問題，最後不只拖累自己，也拖累整個機構倒閉，因此誠信對金融十分重要。

一般將integrity翻譯為「誠信」，但張孝威認為這不能完全代表該字詞的內涵，他認為，較佳翻譯應該是「誠信正直」，但含義應該更廣，在一個組織工作，最具體定義是「永遠要把組織利益擺在個人前面」。

張孝威以自身金融業經歷分享，在過去一段仰賴關係的年代，他秉持正直信念不畏人情壓力，堅持按規矩行事，雖然外界會因為他的正直認為他做事不圓融、不通情理，但張孝威說，事後他的經歷證明，守正不二的價值禁得起考驗，特別在金融業，堅持能被看見，就有機會，重點不是為將來升遷，而要為了能對得起自己。

張孝威表示，integrity是一種文化，如果公司裡很多人重視，整體文化才能真正培養起來。

張孝威 金融業 台積電

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