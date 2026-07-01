CBRC論壇 探討高端金融培育／宋科：提升三大能力

隨著內外部環境變化，當代金融人才應具備特質也隨著變化，中國人民大學國際金融學院院長、深圳研究院常務副院長宋科表示，複合型、國際型與實戰型的金融人才，才會是未來業界最受矚目的新星。

宋科以大學教育現場工作經驗出發，他觀察到，「焦慮」是金融專業的大學生、研究生的共有特徵。

他分析有內外部因素：在外部因素上，有經濟下行帶來的就業困難、AI發展導致被替代的擔憂，而網路演算法又持續將焦慮內容推播給學生；在內部因素上，主要是內捲，由於個人慾望被外界因素單一化、價值追求單一化，賽道變得擁堵，導致盲目地模仿。

面對前述焦慮，宋科提出兩建議，一是要對自己有信心，同時對學校、國家都要有信心，不然會無所適從；另外一個建議，宋科認為，要提升自身幾個能力：一是複合型能力，他建議青年學子，一定要多學科廣泛策略增加知識儲備，因為不同學科面對問題的視角不同；二是國際型，更多培養跨文化交流能力。因此兩岸文化交流非常重要，這是趨勢；三是實戰型，現在理論極致強調數理模型，與實踐存在很大程度上的脫節，兩者有效結合很重要。