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壽險業外幣保單前4月新契約保費1909億元 創4年新高
金管會統計顯示，壽險業今年前4月累計外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1909.71億元，年增53%，創4年新高。金管會指出，外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入約38.93%，較去年同期的36.24%有所上升。
金管會今天公布外幣保單銷售情形，壽險業今年截至4月底累計外幣保單新契約保費收入折合約1909.71億元，其中投資型保險折合約350.38億元，年增82%，傳統型保險折合約1559.33億元，年成長48%。
金管會保險局副局長蔡火炎表示，外幣保單前4月新契約保費收入占整體新契約保費收入約38.93%，較去年略有上升。
蔡火炎指出，美元投資型保單保單部分，前4月新契約保費收入為10.57億美元，年成長97%。主要是因為保險公司跟銀行通路合作，推出美元投資型商品擴大銷售量能。
美元傳統型保單前4月新契約保費收入48.88億美元，年成長54%。蔡火炎表示，主要是今年壽險業推出美元利變型保單與分紅保單，帶動美元傳統保單買氣所致。
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