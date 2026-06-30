壽險業外幣保單前4月新契約保費1909億元 創4年新高

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑晚間透過恆業法律事務所發布六點聲明，強調其兼任世芯-KY獨立董事一事，均依國泰金控內部規範辦理，就任前已提出兼任資訊並獲核准，就任當日也依國泰金融集團制度完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿等情形。

2026-06-30 19:40