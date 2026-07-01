CBRC論壇 探討高端金融培育／宋敏：兩大契機浮現

建設金融強國目標下，人才是關鍵要素，通過金融管理師（AFMA）證書跟MA人才培訓，作為育人兩大支柱。目前AFMA正在探索AI金融與區別傳統西方金融培訓教育的路線，來為百年變局世界找到新利基，AI金融與中國特色金融成兩大契機。

深圳理工學院科技商學院院長宋敏從金融強國目標出發，他稱，金融強國不是規模概念，而是功能概念。而目前迎來兩大機會：一個是AI金融，包括數據治理、技術應用等；另一則是中國特色金融強國，以人民為中心，服務全球作為理念。

要理解中國特色金融強國必須與傳統西方金融強國做區別，西方傳統金融精神是效率跟市場，但宋敏表示，中國目標則是三元：堅持市場化道路、服務國家戰略，並以人民福祉保底。不過，這三元目標面臨傳統「不可能三角難題」，效率、安全與普惠難以兼顧，目前中國通過功能分層、不同階段目標權重變化與底線約束等策略進行動態調節。

宋敏說，以往金融教育專注在特定點上，甚少考慮大問題，但金融背後是產業、宏觀經濟跟產業政策，現在應討論底層生成問題。未來金融人要懂三種語言：一是市場語言，包括價格、風險、收益與激勵；二是國家語言，要明白戰略、安全、產業和周期； 三是人民的語言。