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CBRC論壇 探討高端金融培育／AI 治理能力 未來競爭關鍵

經濟日報／ 記者黃雅慧／深圳報導

在當前數智化社會，AI、大數據、數位經濟成熱詞，金融人才培育範式也跟著轉變，AFMA證書與MA培訓本身探索一條新時代的金融人才培訓道路，數智化成為許多專家建議在人才培訓的必要項目。

「未來的人才是要知道在什麼時候ChatGPT是不可靠的人」，新加坡南洋理工大學商學院副院長常鑫表示，某種意義上是AI治理的概念，他進一步指，AI戰略價值在於把信息作為判斷。當現在愈來愈多依賴AI去做決策，判斷最終會轉換成資源的配置以及治理的能力。所以未來金融競爭，不僅是資本、技術的競爭，而是AI治理能力的競爭。

今年大陸政府工作報告首度提出「智能經濟新形態」‌新概念，簡言之，便是‌以AI為核心驅動力，把AI從「輔助工具」升級為「經濟引擎」‌，全面重構生產、分配、交換、消費等經濟活動全流程的新型經濟形態。也因此，金融活動將受到該新型態而有新風貌。在不同發展階段，大陸官方對經濟有不同定位，中央財經大學稅收與法律研究中心主任蔡昌說，最初是共享經濟，緊接著發展到平台經濟；接下來步入零工經濟。

蔡昌說，中央說法稱「智能經濟新形態」，談的是「新形態」，不管產業化、數字化，金融現在已經融入整個生態，證書不是目的，目的在於培養高端人才，且是跨專業、複合型人才。因此數字化是必要條件。

大陸

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