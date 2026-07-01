CBRC論壇 探討高端金融培育／爭取行業認可 提高含金量

儘管AFMA證書能與美國CFA、FRM並列，在兩大證書對全球龐大影響力之下，如何增加AFMA證書含金量，並得到社會與行業廣泛認可，讓更多人才願意來考取證照是當前要務，換言之，就是要能落地，讓學生考取證照後能看得到職業前景。

首先要從同行業間爭取認可，蘭州大學經濟學院教授兼副院長潘永昕建議，如何處理與監管機構的關係，銀行業協會、證券業協會半官方半民間等力量可以借鑑，通過行業協會提升證書認可度，對於撬動證書影響力還是有非常大的作用。

此外，跟龍頭企業合作會是誘因，廣東財經大學佛山現代服務業研究院院長段軍山認為，如果能包括企業合作，特別龍頭企業，示範效應會非常好。

AFMA證書如何在校園內推廣，讓學生願意報考，身在大陸大學一線老師分析許多激勵機制與宣傳方法，也有學校將希望寄託於AFMA，認為AFMA有望為學校帶來新的機會。

「核心就是激勵問題」西南科技大學經濟管理學院副教授王鵬說，學校會在獎學金評比辦法上，提出如果有AFMA證書能加分，但加分額度還是沒有美國CFA大，但已經是進展。期待更多高校有激勵政策。

四川農業大學經濟學院副院長吳平說，真正具備專業金融科技背景的師資非常缺，因此他們寄希望AFMA資格證書帶來新人才培養方案的加持。