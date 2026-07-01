CBRC論壇 探討高端金融培育／黃達業：AFMA 證書 衡量金融專業標準

臺灣大學金融研究中心名譽主任、中國銀行業研究中心（CBRC）共同主任黃達業表示，普級金融管理師（AFMA）證書跟高端主管培訓（MA）人才是金融強國六大要素壓軸，目前要培養文武雙全人才，文才是通過AFMA證書衡量金融知識專業標準；武才則要求人才能作戰，未來計畫大力推廣到全中國大陸，培養一批具有金融專業知識，同時具備作戰能力的金融高端人才。

2026 CBRC金融強國論壇於6月27日至28日、AFMA-MA研習營於6月29日至7月3日在中國人民大學深圳研究院寶安院區舉行，會議由台灣金融教育協會AFMA委員會、CBRC、臺灣大學金融研究中心、北京大學中國信用研究中心主辦，合作單位為光寶科技（2301）、京元電子，論壇支持單位則為中國人民大學國家金融研究院、清華大學全球證券市場研究院、復旦大學金融研究中心、香港科技大學金融研究院、新加坡南洋理工大學可持續金融與創新中心、以及中國人民大學深圳研究院〔社會科學高等研究院（深圳）〕。

活動內容涵蓋金融強國建設相關議題，包括AI應用、金融科技與高級金融人才培養，以主旨演講、主題發言、圓桌研討以及綜合座談等形式來深入探討相關議題。

會中邀請中港台星地區專家學者皆一時之選，中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求針對金融強國現況描繪，並為未來發展提出期許；會議網羅大中華地區學者：中國人民大學國際金融學院院長宋科、深圳理工科技大學科技商學院院長宋敏作為北京、深圳等大陸一線城市教學領導；香港代表則是香港科技大學金融研究院院長樓棟；新加坡代表為新加坡南洋理工大學商學院副院長常鑫。他們背景與研究不光金融，還跨界科技。堪稱交叉複合人才典範。

AFMA證書推動工作自2010年開始，在經過兩岸近百位學者多年努力，自2012年正式啟動，首次AFMA證書考試於2014年5月舉辦，委員會也確認自2014年12月起將AFMA證書考試分為金融管理師（FMA）、 高級金融管理師（FMA+）以及特級金融管理師（CFMA）三級。

報考AFMA有幾大優勢：一是該證書為加值型證書，有助銀行、證券和保險公司員工升遷及加薪；二是其跨銀行、證券、保險及結合CFA與FRM內容，同時符合兩岸金融市場的綜合型證書；三是為高級金融管理幹部需求設計，有助未來升任高級金融領導職務的工作。據委員會統計數據顯示，截至目前，AFMA歷年通過人數共2,438人。