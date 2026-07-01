快訊

PChome旗下Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

世足賽／哈蘭德關鍵致勝球 挪威2比1力克象牙海岸晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

CBRC論壇 探討高端金融培育／黃達業：AFMA 證書 衡量金融專業標準

經濟日報／ 記者黃雅慧／深圳報導
臺大金融研究中心名譽主任黃達業。記者黃雅慧／攝影
臺大金融研究中心名譽主任黃達業。記者黃雅慧／攝影

臺灣大學金融研究中心名譽主任、中國銀行業研究中心（CBRC）共同主任黃達業表示，普級金融管理師（AFMA）證書跟高端主管培訓（MA）人才是金融強國六大要素壓軸，目前要培養文武雙全人才，文才是通過AFMA證書衡量金融知識專業標準；武才則要求人才能作戰，未來計畫大力推廣到全中國大陸，培養一批具有金融專業知識，同時具備作戰能力的金融高端人才。

2026 CBRC金融強國論壇於6月27日至28日、AFMA-MA研習營於6月29日至7月3日在中國人民大學深圳研究院寶安院區舉行，會議由台灣金融教育協會AFMA委員會、CBRC、臺灣大學金融研究中心、北京大學中國信用研究中心主辦，合作單位為光寶科技（2301）、京元電子，論壇支持單位則為中國人民大學國家金融研究院、清華大學全球證券市場研究院、復旦大學金融研究中心、香港科技大學金融研究院、新加坡南洋理工大學可持續金融與創新中心、以及中國人民大學深圳研究院〔社會科學高等研究院（深圳）〕。

活動內容涵蓋金融強國建設相關議題，包括AI應用、金融科技與高級金融人才培養，以主旨演講、主題發言、圓桌研討以及綜合座談等形式來深入探討相關議題。

會中邀請中港台星地區專家學者皆一時之選，中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求針對金融強國現況描繪，並為未來發展提出期許；會議網羅大中華地區學者：中國人民大學國際金融學院院長宋科、深圳理工科技大學科技商學院院長宋敏作為北京、深圳等大陸一線城市教學領導；香港代表則是香港科技大學金融研究院院長樓棟；新加坡代表為新加坡南洋理工大學商學院副院長常鑫。他們背景與研究不光金融，還跨界科技。堪稱交叉複合人才典範。

AFMA證書推動工作自2010年開始，在經過兩岸近百位學者多年努力，自2012年正式啟動，首次AFMA證書考試於2014年5月舉辦，委員會也確認自2014年12月起將AFMA證書考試分為金融管理師（FMA）、 高級金融管理師（FMA+）以及特級金融管理師（CFMA）三級。

報考AFMA有幾大優勢：一是該證書為加值型證書，有助銀行、證券和保險公司員工升遷及加薪；二是其跨銀行、證券、保險及結合CFA與FRM內容，同時符合兩岸金融市場的綜合型證書；三是為高級金融管理幹部需求設計，有助未來升任高級金融領導職務的工作。據委員會統計數據顯示，截至目前，AFMA歷年通過人數共2,438人。

2026 CBRC金融強國論壇於6月27日至28日、AFMA-MA研習營於6月29日至7月3日在中國人民大學深圳研究院寶安院區舉行，西南科技大學教授王鵬（前排左一）、中國人民大學國際金融學院院長宋科（前排左三起）、深圳理工大學科技商學院院長宋敏、臺灣大學金融研究中心名譽主任黃達業、四川農業大學經濟學院副院長吳平（前排右一）等學者與會。CBRC／提供
2026 CBRC金融強國論壇於6月27日至28日、AFMA-MA研習營於6月29日至7月3日在中國人民大學深圳研究院寶安院區舉行，西南科技大學教授王鵬（前排左一）、中國人民大學國際金融學院院長宋科（前排左三起）、深圳理工大學科技商學院院長宋敏、臺灣大學金融研究中心名譽主任黃達業、四川農業大學經濟學院副院長吳平（前排右一）等學者與會。CBRC／提供

深圳 中國大陸

延伸閱讀

台北租賃公會與商業發展研究院講座 租賃金融助中小企業強化資金韌性

永豐建構消費信任新關係 首辦「金融共好論壇」

獲選臺大傑出校友！壽險公會陳慧遊：期許自己為台灣社會創造更多價值

數位金融帶動徵才 每人可分4份工作 高於整體求職市場2份

相關新聞

只有不到1%的散戶能獲利！Z世代為何將高風險投資當解藥？

炒迷因股、高槓桿當沖、瘋買狗狗幣⋯⋯，調查顯示，80%的Z世代特別容易被投機性的投資所吸引，因為感覺自己財務狀況「落後」。當傳統的努力工作、安穩投資不再能為買房、致富打包票，同時AI末日論又甚囂塵上，年輕人似乎正在迎頭擁抱愈來愈高的風險。

微軟：台灣製造、醫療業 AI Agent 導入領先全球 金融業相對落後

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

蘋果印度供應商遭駭 iPhone 18 Pro資料外洩

根據相關文件及知情人士說法，蘋果印度供應商塔塔電子遭駭客組織竊取檔案並公布於暗網，其中包含即將推出的iPhone 18 Pro系列照片及零組件與供應商敏感清單。市場預期蘋果將於九月發表iPhone 18。

入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。