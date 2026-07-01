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國泰世華銀前董座六點聲明 郭明鑑：兼任董事 合法合規

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰世華銀行前董事長郭明鑑針對兼職爭議，昨（30）日透過律師發表六點聲明，強調兼任世芯-KY（3661）獨立董事及其他公司董事均依法申報，兼職並無不法，也未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更未藉此取得任何不當利益。

另外，他已婉謝國泰金控董事長蔡宏圖邀請擔任資深顧問的好意。對此，國泰金控回應表示，尊重郭明鑑婉謝資深顧問的決定。

郭明鑑表示，兼任世芯-KY獨立董事，自始即依國泰金控內部規範，於就任前提出兼任資訊並獲國泰金核准，並於就任當日完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿。他強調，自己並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。

針對媒體報導其擔任董事的香港公司涉及中資背景，郭明鑑指出，遠東宏信為香港聯交所上市公司，順誠控股已於2024年間下市，為台商夫妻全資持有企業，均是在他擔任國泰世華銀行董事長前即受聘擔任董事，進入國泰金融集團服務後也已依法向國泰金控申報在案，且他擔任的均為非執行董事，不可能有任何涉及不法之情形。

郭明鑑表示，自己從事投資銀行與私募股權等金融業工作超過30年，近日因兼任世芯-KY獨立董事引發市場爭議，為貫徹自律原則，已先後辭去國泰投信董事、國泰金控董事及國泰世華銀行董事長等所有職務，並已向蔡宏圖婉謝擔任國泰金控資深顧問的邀請，希望事件能回歸事實判斷。

郭明鑑表示，對違反查證義務或未衡平報導的惡意行為，已委請律師蒐證，若涉及誹謗、加重誹謗、妨害名譽及妨害信用等情形，將依法追究刑事及民事責任。

蔡宏圖 國泰金 郭明鑑

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