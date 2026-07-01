高雄亞資專區 壽險有斬獲…市場看好需求續升溫

高雄亞資專區試辦將滿一年，截至今年5月底，五大壽險在專區試辦高資產業務，合計保費收入近60億元，其中富邦人壽以41.1億元暫居同業之首，國泰人壽和新光人壽分別寫下逾7億元、6.8億元佳績，南山人壽與凱基人壽亦超額達標，業者看好高資產保險需求持續升溫。

富邦人壽表示，自去年7月進駐高雄專區，目前共試辦三張外幣保單，截至今年5月底，已核實223件、保費達約41.1億元（不含OIU），規模居壽險業之首，其中又以「尊榮紅富外幣分紅終身壽險」最熱銷，單張核實業績就達30.5億元。在銀行合作方面，主要與同金控的台北富邦銀行合作，銷售規模達34.7億元；另配合銀行推動保險融資業務，含北富銀簽約合作銀行已達十家。

高雄專區五大壽險高資產業務成果

國泰人壽指出，去年7月至今年6月底展開首階段試辦，已超額達成目標。國壽因應亞資中心專區業務契機，推出高資產客戶專屬商品「美添增鑽利變型美元終身壽險」，截至今年6月中，保費收入突破7億元；若加計高資客戶投保非專屬商品的13億元，高資產客戶投保之總保費收入突破20億元。

南山人壽自去年7月進駐至今年5月底，試辦期間業績目標新增約2.5億元，目標達成率已達106%，在專區的「件均保費」高達約1,886萬元，是傳統銀行保險通路一般客戶件均保費的9.2倍，顯示市場潛力可期。南山人壽表示，積極盤點既有高資產客群基礎，透過業務員通路及銀行保險通路雙軌並進，擴大南部地區高資產客戶服務量能。

新光人壽專區業務亦逐步累積成效。在跨業保費融資部分，旗下商品「美保倍」配合銀行通路（現主要為台新銀行），累計新契約保費收入6.8億元，熱銷商品以利變型壽險為主，重點在於功能性傳承與資產配置，部分客戶搭配保費融資，財務槓桿效果可達七至八倍。

凱基人壽指出，截至今年5月底，試辦商品「凱基人壽美鑽添壽美元利率變動型終身壽險－定期給付型」已達成試辦目標，帶來近2億元保費收入；與銀行合作保費融資業務承作規模更已達約20億元。

至於台灣人壽因今年4月下旬才進駐專區，仍待時間醞釀累積成效。