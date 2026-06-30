國銀上半年聯貸逼兆元 排名大洗牌！台銀、一銀第2季接棒稱王

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年上半年國銀聯貸成交106件、總額294億美元、約折合新台幣9,360億元，寫史上同期次高，件數與總額年增都逾兩成；第2季由台銀、一銀各拿下額度管理行及共同主辦行冠軍，兆豐銀退位到老三。

若以單季來看，第2季單季聯貸規模約143億美元、新增67件，雖規模略低於首季，但案件數明顯放大，顯示企業資金需求並未降溫。

第2季單季兩大指標案，是第一銀、台銀統籌主辦的文曄集團430億元聯貸案、及群聯電子120億元聯貸案，另多家券商聯貸案也推升熱度。

排名方面，第2季額度管理行（Bookrunner）冠軍換人坐，由台銀以42.81億美元居首，市占率15.6%，第一銀38.45億美元緊追，市占14%，首季居冠的兆豐銀28.31億美元退居第三，合庫、彰銀分居第四、第五。

共同主辦行（MLA）同樣洗牌，第2季由第一銀行以32.63億美元登頂，市占11%。台銀31.74億美元居次，兆豐銀28.12億美元排名第三，彰銀、土銀分居第四、第五。

相較首季兆豐銀拿下雙料冠軍，第2季由台銀與第一銀行分別接棒，顯示公股銀行內部競爭升溫。

聯貸業務為銀行重要獲利來源，承作規模愈大，利息與手續費收入貢獻愈高，其中Bookrunner掌握案件主導權與額度分配，收益最高，MLA則次之。

展望下半年，聯貸圈看好三大利多：一是半導體與AI供應鏈需求持續，企業因應擴產與升級仍需資金；二是台股交投熱絡，券商資金需求升溫，聯貸案可望增加；三是綠能、循環經濟與都更危老等政策型融資持續推動。

但也有三項變數：一是Fed偏鷹、美元成本高，影響跨國聯貸意願；二是地緣政治與供應鏈不確定性仍在；三是部分企業轉向發行海外可轉債（ECB），可能分散銀行授信需求。

聯貸圈認為，下半年銀行團雖仍看好AI與大型企業融資商機，但對中小型企業及傳統產業，將更重視借款人去槓桿能力與實質現金流表現。