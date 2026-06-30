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一日手術、癌症化療怎麼理賠？金管會定調了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

醫療險理賠規則有最新方向。金管會30日針對一日手術、門診融通及癌症治療三大議題說明，「一日手術」符合住院要件即可理賠，白內障以外的融通項目仍待衛福部確認，癌症門診化療則需依保單條款理賠。

其中，外界最關心的「一日手術」理賠，保險局副局長蔡火炎表示，保單條款其實沒有「一日手術」的名詞，只有住院手術與門診手術兩種。一日手術只是口語說法，是否屬住院手術，仍回歸保單對住院的定義。

蔡火炎表示，只要符合三項條件，包括經醫師診斷有住院必要、完成住院手續，及實際在醫院接受治療，即使當天住院、當天出院，仍可依住院手術申請理賠，不會因未過夜而影響給付；若未辦理住院手續，則仍屬門診手術。

其次，近年愈來愈多住院手術改由門診完成，保戶期待舊保單能擴大「融通理賠」。

蔡火炎坦言，目前業界唯一已有共識的是白內障手術，其餘手術是否也適合全面改採門診治療，仍須由衛福部提供醫療專業及相關數據，確認哪些手術已普遍由住院轉為門診，才能作為業者檢討融通範圍的依據。

第三是癌症治療方面，蔡火炎表示，目前業界對癌症保單已有共識，只要保單內有保障化療或放射線治療，即使改由門診進行，仍可依保單條款理賠。

不過，近年發展快速的標靶治療屬精準醫療，早期癌症保單多未納入保障，目前主要透過初次罹癌保險金等方式補足保障缺口。

蔡火炎也指出，目前新醫療險已逐步因應醫療發展，除化療、放射性治療的保障外，也有商品將罹癌後的基因檢測、標靶治療、自體免疫細胞治療及達文西手術等納入保障，持續發揮商業保險補足健保的功能。

此外，在宅急症照護商品也有新進展。蔡火炎透露，上周已收到國泰人壽送件試辦，目前已知共有三家壽險公司規劃投入。

金管會將持續鼓勵業者開發新型態商品，因應醫療照護逐步走向門診與居家治療的新趨勢。

癌症 金管會 保單

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