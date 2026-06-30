聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬幣專法三讀VASP 最快2027年申請執照、衍生商品2028年有譜

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

《虛擬資產服務法》30日三讀後，金管會同步公布未來三年監理時程表。最快2027年第1季底前完成子法並施行專法，2028年第1季底前完成虛擬資產衍生性商品規劃，八家既有VASP則最晚2029年第1季底前完成取照。

金管會正趕工訂定九項授權子法，涵蓋VASP設立、人員管理、財業務管理、內控制度、業務委外、異常交易、vasp公會管理、財務申報及穩定幣管理等規範。

2027年第1季底前專法上路後，目前已完成洗錢防制登記的八家VASP，須在一年內向金管會提出申請，即可在9個月審查期間繼續營業；加計最多延長 3個月，最長可有兩年完成取照，由現行登記制正式轉軌為許可制。

市場關注的虛擬資產衍生性商品，也將同步啟動規劃。

證期局副局長黃仲豪表示，將參考國際發展趨勢及業者需求，評估雙幣理財、永續合約等商品，最快2028年第1季完成規劃。

黃仲豪表示，過去台灣虛擬資產是依《洗錢防制法》管理，重點放在KYC（認識你的客戶）、交易監控及洗錢申報等機制；未來專法上路後，監理將從「防洗錢」擴大到「管產業」，補足過去對業者經營及市場秩序管理不足的缺口。

專法將VASP正式納入完整金融監理，依業務性質分為交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他七大類。

也將建立負責人資格、資本要求、內控制度、資安管理、客戶資產分離保管、商品上下架審查及財務申報等完整規範。

此外，過去較難規範的市場操縱、詐欺等不公正交易行為，也首度納入專法管理；穩定幣發行則建立完整監理制度，未來須經主管機關許可，並採十足準備資產及信託保管機制，以提升市場信任。

黃仲豪表示，專法上路後，投資人未來將透過受高度監理的VASP進行交易，交易安全及權益保障可望提升。

對產業而言，也兼顧創新發展與市場秩序，讓台灣虛擬資產市場從過去以洗錢防制為主，正式邁向專法監理的新階段。

洗錢 金管會 洗錢防制法

延伸閱讀

虛擬資產法立院三讀 金管會預計最快明年第一季開放業者申請許可

虛擬資產專法三讀通過！ 業者提前備戰二年內換照升級

虛擬資產專法三讀 資誠解析五大重點一次看

虛擬資產服務法三讀 VASP公會：台灣數位金融邁新里程

相關新聞

停徵反讓稅收增549億！金管會拚債券 ETF 免稅再延十年

債券ETF免稅優惠要拚再延10年，連主動式債券ETF也可望納適用範圍。立委提出《證券交易稅條例》修正草案，金管會表態支持，並以被動式債券ETF停徵期間整體淨稅收增加549.72億元，作為續延政策依據。

國銀上半年聯貸逼兆元 排名大洗牌！臺銀、一銀第2季接棒稱王

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年上半年國銀聯貸成交106件、總額294億美元、約折合新台幣9,360億元，寫史上同期次高，件數與總額年增都逾兩成；第2季由臺銀、一銀各拿下額度管理行及共同主辦行冠軍，兆豐銀退位到老三。

006208預估每股配發4.75元 光這期就超越去年全年配發股利！

富邦台50ETF（006208）30日公告配息，預計每股配4.75元，以6月30日收盤價250.2元計算，半年配息率約1.89%，年化配息率約3.79%。

台灣人壽斥資92.43億參與高雄鳥松都更案 投資設新合資公司

中信金控（2891）代子公司台灣人壽公告，董事會通過參與投資新設合資公司，投入高雄市鳥松區都市更新開發案，透過壽險資金布局不動產市場，擴大長期投資收益來源。

郭明鑑發六點聲明：無不法、婉謝金控資深顧問職務 國泰金表示尊重

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑晚間透過恆業法律事務所發布六點聲明，強調其兼任世芯-KY獨立董事一事，均依國泰金控內部規範辦理，就任前已提出兼任資訊並獲核准，就任當日也依國泰金融集團制度完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿等情形。

一日手術能否獲得理賠？保險局：要看這三要件

「一日手術」能否獲得理賠？保險局副局長蔡火炎今日釋疑，保單條款並沒有所謂的「一日手術」字眼，只是較口語的說法，保單的條款只有「住院手術」與「門診手術」兩種；他強調，保單條款對「住院」定義，要同時符合三種要件：1. 經醫生診斷必須住院；2. 辦理住院手續；3. 同時在醫院接受治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。