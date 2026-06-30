虛擬幣專法三讀VASP 最快2027年申請執照、衍生商品2028年有譜

《虛擬資產服務法》30日三讀後，金管會同步公布未來三年監理時程表。最快2027年第1季底前完成子法並施行專法，2028年第1季底前完成虛擬資產衍生性商品規劃，八家既有VASP則最晚2029年第1季底前完成取照。

金管會正趕工訂定九項授權子法，涵蓋VASP設立、人員管理、財業務管理、內控制度、業務委外、異常交易、vasp公會管理、財務申報及穩定幣管理等規範。

2027年第1季底前專法上路後，目前已完成洗錢防制登記的八家VASP，須在一年內向金管會提出申請，即可在9個月審查期間繼續營業；加計最多延長 3個月，最長可有兩年完成取照，由現行登記制正式轉軌為許可制。

市場關注的虛擬資產衍生性商品，也將同步啟動規劃。

證期局副局長黃仲豪表示，將參考國際發展趨勢及業者需求，評估雙幣理財、永續合約等商品，最快2028年第1季完成規劃。

黃仲豪表示，過去台灣虛擬資產是依《洗錢防制法》管理，重點放在KYC（認識你的客戶）、交易監控及洗錢申報等機制；未來專法上路後，監理將從「防洗錢」擴大到「管產業」，補足過去對業者經營及市場秩序管理不足的缺口。

專法將VASP正式納入完整金融監理，依業務性質分為交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他七大類。

也將建立負責人資格、資本要求、內控制度、資安管理、客戶資產分離保管、商品上下架審查及財務申報等完整規範。

此外，過去較難規範的市場操縱、詐欺等不公正交易行為，也首度納入專法管理；穩定幣發行則建立完整監理制度，未來須經主管機關許可，並採十足準備資產及信託保管機制，以提升市場信任。

黃仲豪表示，專法上路後，投資人未來將透過受高度監理的VASP進行交易，交易安全及權益保障可望提升。

對產業而言，也兼顧創新發展與市場秩序，讓台灣虛擬資產市場從過去以洗錢防制為主，正式邁向專法監理的新階段。