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國泰人壽攜手兆豐銀行 打造「金康泰」安心人生

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽與兆豐銀行合作推出美元利變型專屬保險商品「國泰人壽金康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，結合健康保障機制與資產配置功能，列入癌症(重度)及自體免疫相關疾病中的嚴重類風濕性關節炎，打造兼具健康防護、財務規劃及資產傳承的整合型保險方案。圖／國泰人壽提供
國泰人壽與兆豐銀行合作推出美元利變型專屬保險商品「國泰人壽金康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，結合健康保障機制與資產配置功能，列入癌症(重度)及自體免疫相關疾病中的嚴重類風濕性關節炎，打造兼具健康防護、財務規劃及資產傳承的整合型保險方案。圖／國泰人壽提供

為協助民眾及早規劃健康與財務保障，國泰人壽兆豐銀行合作推出美元利變型專屬保險商品「國泰人壽金康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「金康泰」），結合健康保障機制與資產配置功能，列入癌症(重度)及自體免疫相關疾病中的嚴重類風濕性關節炎，打造兼具健康防護、財務規劃及資產傳承的整合型保險方案，由兆豐銀行通路獨家銷售。

根據衛福部發布去年國人死因統計，癌症已連續44年居十大死因首位，且根據台灣癌症基金會調查發現，癌友自費醫療比例達64%，該數據反映在治療過程中，患者可能面臨額外醫療支出與財務壓力。

「金康泰」除提供身故保險金與分期定期給付機制外，於考量罹患嚴重疾病時將帶來治療、照護與財務壓力，因此納入癌症(重度)及嚴重類風濕性關節炎之特定傷病保障，強化特定傷病風險防護，同時結合宣告利率回饋機制，滿足保戶醫療與資產傳承需求。此外，提供2年及6年繳費年期，最高投保年齡可達79歲，提升高齡族群保險規劃彈性。

以40歲男性投保6年期繳，基本保額100萬美元為例，每年實繳保險費為53,580美元（含自動轉帳與高保費折減），在宣告利率回饋機制下，當增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，總保額將隨時間逐步增加。

被保險人若符合條款約定罹患特定傷病，可先領取基本保額10%，即10萬美元之特定傷病保險金，以因應醫療照護與生活支出，且契約持續有效，落實「提前支應、保障不中斷」的商品設計理念。無論是否曾領取特定傷病保險金，身故時身故保險金可選擇分期定期給付，由保險公司依約定按期給付給指定受益人，延續身後財富傳承，照顧心愛的家人。

國泰人壽表示，利變型商品長期為家庭保障與資產傳承的重要規劃工具；此次攜手兆豐銀行推出「金康泰」，期盼透過多元保障設計，協助民眾因應超高齡社會與健康風險挑戰，滿足不同人生階段的保障需求。民眾如欲了解更多商品資訊，可洽兆豐銀行全台各分行理財專員。

國泰人壽 兆豐銀行 人生

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