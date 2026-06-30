台灣人壽斥資92.43億參與高雄鳥松都更案 投資設新合資公司

中信金控（2891）代子公司台灣人壽公告，董事會通過參與投資新設合資公司，投入高雄市鳥松區都市更新開發案，透過壽險資金布局不動產市場，擴大長期投資收益來源。

該案將以投資新設合資公司普通股方式進行，合資公司名稱尚未確定，預計總股數不超過9.243億股，每股面額新台幣10元，投資總金額上限為92.43億元，資金來源為自有資金，並依合約約定分期投入。

相關交易對象為新設合資公司，非關係人交易，投資決策已由董事會通過，後續付款條件、契約限制及相關細節將依合約內容辦理。本次投資主要依據保險法規範，作為壽險資金合法運用管道之一。

本次參與高雄鳥松都更案，目的在於透過參與大型都市更新計畫，掌握長期穩定收益資產，並藉由不動產開發提升資產配置效率與長期報酬表現。

依公告資料顯示，截至目前為止，台灣人壽持有本次投資標的比例達99.9%，投資金額合計92.43億元，並無權利受限情形。

據了解，位於澄清湖畔「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」高市府昨在4月初公告最優申請人，由台灣人壽獲選。該案預估投資金額約180億元，更新後總開發價值達251億元，未來將於澄清湖畔打造全國首座結合運動休閒、商旅服務與樂齡健康產業的複合式園區，全案預計今年完成簽約，運專區117年核定都更事權計畫及開工，123年完工。