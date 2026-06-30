兼職爭議延燒…郭明鑑發聲明指無不法、婉謝金控資深顧問職務 國泰金回應

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑晚間透過恆業法律事務所發布六點聲明，強調其兼任世芯-KY獨立董事一事，均依國泰金控內部規範辦理，就任前已提出兼任資訊並獲核准，就任當日也依國泰金融集團制度完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿等情形。

郭也表示，已向國泰金控董事長蔡宏圖婉謝擔任金控資深顧問的邀請。國泰金回應，尊重郭先生婉謝資深顧問的決定。

郭明鑑並強調，自己未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益。針對近日有媒體指稱其擔任董事的兩家香港公司具有中資背景，郭明鑑在聲明中表示，相關報導已嚴重誤導社會大眾並製造輿論政治風向。

聲明指出，郭明鑑擔任董事的遠東宏信為香港聯交所上市公司，順誠控股則已於2024年間下市，為台商夫妻全資持有公司，兩家公司均為正派經營企業，且郭明鑑是在擔任國泰世華銀行董事長前即受聘擔任董事；進入國泰金融集團服務後，也已依法向國泰金控申報在案。他並表示，自己在兩家公司均為非執行董事，並無涉及不法情形。

郭明鑑表示，過去十年任職國泰世華銀行董事長期間，均以國泰金控全體股東及公司最大利益為念。近日因兼任世芯-KY獨立董事衍生市場爭議，為貫徹自律原則，除先前已請辭國泰投信董事外，也已辭去國泰金控董事、國泰世華銀行董事長等所有職務。

不過，郭明鑑也強調，對於違反查證義務或衡平報導的惡意行為，已委請律師蒐證；若涉及誹謗、加重誹謗等妨害名譽及妨害信用情形，將依法追究刑事及民事責任，絕不寬貸。