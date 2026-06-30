快訊

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台北捷運多元支付7月1日正式開通 台新支付百萬人次驗證

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北捷運7月1日起邁入全面無現金交通新時代，由台新銀行提供收付金流服務。左起為新北捷運董事長林祐賢、台北捷運總經理黃清信、台北市副市長張溫德、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀、台北市長蔣萬安、台北捷運董事長趙紹廉、台北交通局局長謝銘鴻、台北市捷運局局長鄭德發。圖／台新銀行提供
台北捷運7月1日起邁入全面無現金交通新時代，由台新銀行提供收付金流服務。左起為新北捷運董事長林祐賢、台北捷運總經理黃清信、台北市副市長張溫德、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀、台北市長蔣萬安、台北捷運董事長趙紹廉、台北交通局局長謝銘鴻、台北市捷運局局長鄭德發。圖／台新銀行提供

台北捷運自7月1日起邁入全面無現金交通新時代！由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去；不論本地通勤族或國外旅客，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦 Richart 卡，週週最高享百元回饋，領券再享月月50點回饋。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，作為台北捷運多元支付建置合作夥伴，透過整合支付科技與金融服務，協助推動公共運輸支付數位化。今年上半年試營運短短六個月內，累積搭乘人次突破百萬。根據台新銀行內部數據，其中八成使用者為35歲以下，九成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流，智慧交通趨勢成形。

包國儀指出，台新銀行此次除了是北捷信用卡支付唯一收單銀行外，也支援多家電子錢包業者，未來無論國內民眾或國際旅客，都可直接使用Visa、Mastercard、JCB、大來卡及銀聯等信用卡感應搭乘捷運，不必再另外購票，提升交通支付便利性。台新現在做的不只是支付服務，而是很認真希望經營整個金融生態圈，交通就是其中非常重要的一環。

包國儀認為，目前交通支付金額雖然不高，但屬於民眾每天都會接觸的高頻消費場景，重點並非直接帶來多少商機，而是提升消費者使用頻率與生活黏著度。她表示，台新銀行過去已投入高鐵、新北捷運等交通支付服務，如今再加入台北捷運，希望持續擴大交通支付版圖。

本次全面開通的科技亮點，首推果粉期待已久的「Apple Pay 快速交通模式(ECP)」。iPhone 與 Apple Watch 用戶過閘時無須解鎖螢幕，裝置輕靠閘門即可於1秒內完成感應通行，尖峰時段也能維持順暢節奏。全線閘門並同步支援Visa、Mastercard、JCB、Discover® Network和Diners Club International®等信用卡國際組織，外籍旅客無須另購票卡，一機在手即可暢行台北，進一步提升城市交通服務的國際化與便利性。

為慶祝通勤新時代來臨，台新銀行也推出下半年回饋方案。9月30日前新申辦 Richart 卡，新戶首刷享週週最高 125 元刷卡金；卡友於 Richart Life App 領券後，每月感應搭乘滿 3 筆，即贈50 點台新Point(信用卡)。除了嗶卡感應，掃碼也通。Richart卡綁定於台新 Pay 搭乘，享筆筆最高 3.8% 回饋。台新銀行將持續以創新支付與多元金融服務深化交通場景布局，讓數位金融融入日常生活，成為陪伴客戶的智慧好夥伴。

台北捷運 台新 信用卡

延伸閱讀

多元支付全面啟用 臺北捷運7月1日全面開放信用卡與手機支付進站

萬事達卡攜手北捷 7/1起開通感應支付搭乘、部分信用卡友最高10％回饋

影／台北捷運多元支付 7月1日起全面啟用 iPhone免喚醒解鎖

終於能刷iPhone快速進捷運！免解鎖即可感應 「這件事」使用前先注意

相關新聞

台灣人壽斥資92.43億參與高雄鳥松都更案 投資設新合資公司

中信金控（2891）代子公司台灣人壽公告，董事會通過參與投資新設合資公司，投入高雄市鳥松區都市更新開發案，透過壽險資金布局不動產市場，擴大長期投資收益來源。

郭明鑑發六點聲明：無不法、婉謝金控資深顧問職務 國泰金表示尊重

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職爭議延燒。郭明鑑晚間透過恆業法律事務所發布六點聲明，強調其兼任世芯-KY獨立董事一事，均依國泰金控內部規範辦理，就任前已提出兼任資訊並獲核准，就任當日也依國泰金融集團制度完成利害關係人申報及建檔，並無未申報、遲延申報或故意隱匿等情形。

一日手術能否獲得理賠？保險局：要看這三要件

「一日手術」能否獲得理賠？保險局副局長蔡火炎今日釋疑，保單條款並沒有所謂的「一日手術」字眼，只是較口語的說法，保單的條款只有「住院手術」與「門診手術」兩種；他強調，保單條款對「住院」定義，要同時符合三種要件：1. 經醫生診斷必須住院；2. 辦理住院手續；3. 同時在醫院接受治療。

國泰金：尊重郭明鑑婉謝資深顧問決定

針對國泰世華銀前董座郭明鑑今天晚間發出聲明，婉謝國泰金（2882）董事長蔡宏圖邀請擔任金控資深顧問的好意。國泰金控晚間回應，尊重郭先生婉謝資深顧問的決定。

國泰世華銀前董座最新聲明 郭明鑑：兼任董事 一切合規合法

國泰世華銀行前董座郭明鑑兼職爭議，郭明鑑晚間發出最新六點聲明，強調兼職並無不法，並強調未參與國泰投信任何投資決策或交易執⾏，更沒有藉此取得任何不當利益。

多元支付全面啟用 臺北捷運7月1日全面開放信用卡與手機支付進站

臺北捷運多元支付時代正式來臨！臺北市長蔣萬安6月30日出席由臺北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會，宣布自7月1日起，臺北捷運全面開放國內外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，旅客無須購票、免儲值，持手機或信用卡即可直接感應進出站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。