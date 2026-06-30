台北捷運多元支付7月1日正式開通 台新支付百萬人次驗證

台北捷運自7月1日起邁入全面無現金交通新時代！由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去；不論本地通勤族或國外旅客，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦 Richart 卡，週週最高享百元回饋，領券再享月月50點回饋。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，作為台北捷運多元支付建置合作夥伴，透過整合支付科技與金融服務，協助推動公共運輸支付數位化。今年上半年試營運短短六個月內，累積搭乘人次突破百萬。根據台新銀行內部數據，其中八成使用者為35歲以下，九成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流，智慧交通趨勢成形。

包國儀指出，台新銀行此次除了是北捷信用卡支付唯一收單銀行外，也支援多家電子錢包業者，未來無論國內民眾或國際旅客，都可直接使用Visa、Mastercard、JCB、大來卡及銀聯等信用卡感應搭乘捷運，不必再另外購票，提升交通支付便利性。台新現在做的不只是支付服務，而是很認真希望經營整個金融生態圈，交通就是其中非常重要的一環。

包國儀認為，目前交通支付金額雖然不高，但屬於民眾每天都會接觸的高頻消費場景，重點並非直接帶來多少商機，而是提升消費者使用頻率與生活黏著度。她表示，台新銀行過去已投入高鐵、新北捷運等交通支付服務，如今再加入台北捷運，希望持續擴大交通支付版圖。

本次全面開通的科技亮點，首推果粉期待已久的「Apple Pay 快速交通模式(ECP)」。iPhone 與 Apple Watch 用戶過閘時無須解鎖螢幕，裝置輕靠閘門即可於1秒內完成感應通行，尖峰時段也能維持順暢節奏。全線閘門並同步支援Visa、Mastercard、JCB、Discover® Network和Diners Club International®等信用卡國際組織，外籍旅客無須另購票卡，一機在手即可暢行台北，進一步提升城市交通服務的國際化與便利性。

為慶祝通勤新時代來臨，台新銀行也推出下半年回饋方案。9月30日前新申辦 Richart 卡，新戶首刷享週週最高 125 元刷卡金；卡友於 Richart Life App 領券後，每月感應搭乘滿 3 筆，即贈50 點台新Point(信用卡)。除了嗶卡感應，掃碼也通。Richart卡綁定於台新 Pay 搭乘，享筆筆最高 3.8% 回饋。台新銀行將持續以創新支付與多元金融服務深化交通場景布局，讓數位金融融入日常生活，成為陪伴客戶的智慧好夥伴。