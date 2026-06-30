永豐金證券大戶投APP策略選股布局 陪伴2026世足賽

世足賽開踢，「大力神盃」花落誰家，成今年夏天最大焦點，市場預估將吸引超過50億觀眾。要想提早參與時事類題材，永豐金證券提醒可善用「大戶投APP」強大的策略選股功能，以資金流向、法人動向與題材股，助投資人站在「實質基本面」與「產業連動性」找到投資機會，避開盲目跟風炒作。

永豐金證券指出，想追蹤熱門題材，要掌握備貨時間差與了解如何分階段評價。因相關資本市場表現通常會早於財報，且不同產業的備貨高峰具備時間差，市場會分階段重新評價。例如世足賽帶動市場關注鞋類的代工，因球鞋技術門檻與精密技術要求相對較高，通常在話題的前一年即進入大量生產；如果是機能成衣與布料，進入拉貨高峰的時程相對較晚，但延續性較長。

如果想參與世足商機，永豐金證券「大戶投APP」提供強大的策略選股功能，不論是世足概念股或每日熱門標的，都能一指快速掌握！只要依據短線當沖、中短線籌碼追蹤以及波段投資需求，分別利用「短線焦點」、「籌碼報報」與「策略投資」三大專區，就能更容易以自己想要的操作策略，找到專屬投資標。

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