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滙豐投信首發AI人型機器人多重資產基金

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
滙豐投信宣佈推出「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，7月6日正式展開募集。(左起) 滙豐投信投資長韋音如、滙豐投信總經理林旻廷、台北富邦銀行資深副總經理吳傳文，與滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔。圖／滙豐投信提供
滙豐投信宣佈推出「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，7月6日正式展開募集。(左起) 滙豐投信投資長韋音如、滙豐投信總經理林旻廷、台北富邦銀行資深副總經理吳傳文，與滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔。圖／滙豐投信提供

台股屢創歷史新高，看準下一波AI浪潮，滙豐投信推出全台首檔人型機器人基金「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，攜手合作由台北富邦銀行擔任基金保管銀行，並將於7月6日正式展開募集，帶領投資人一起參與AI應用的顛覆性創新。

滙豐投信總經理林旻廷表示，AI已從雲端走入我們生活中，不再只是科幻電影的想像，具象為能與人類協作的人型機器人，是AI應用的最後一哩路，未來在我們生活的各個領域都將無所不在。今年是人型機器人發展元年，滙豐投信走在業界前端，推出「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，掌握藍海市場的成長初期，迎向科技革命的下一個黃金十年。

滙豐AI人型機器人多重資產基金以50~70%鎖定最具爆發力的人型機器人股票，其餘布局在低波動的短天期債券；並搭配獨家景氣動態調整機制，每月實施股債再平衡，有效控制波動，解決一般投資人擔心單押科技股風險較高的痛點，有效參與人型機器人產業的長期成長。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，延續滙豐超核心策略的成功經驗，精選成長型企業，運用股神巴菲特的核心配置精神，採用「八二法則」，即80%的投資績效往往來自表現最好的前20%選股所貢獻，掌握關鍵少數的投資爆發力。

人稱AI教父的黃仁勳日前於受訪時表示，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，發展關鍵在AI模型與機電系統等。楊博翔強調，人型機器人有三大投資主題值得投資人關注：AI硬體與軟體、機電整合與自動化，及機器人公司。多家外資投行對人型機器人的出貨量與市場規模亦提出樂觀推估，其中花旗證券預測2035年出貨量達1300萬台，2050年更高達6.5億台；高盛證券認為，2026至2035年間，每年將維持約50%的高成長率。

滙豐AI人型機器人多重資產基金採用多重資產策略，除了能增強收益外，同時降低資產波動，更適合投資人穩健、長期投入，可望掌握此波AI創新革命帶來的爆發性成長。

機器人 台北富邦銀行

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