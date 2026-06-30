新台幣季線終止連3黑 7月股利匯出恐陷31字頭保衛戰

人工智慧（AI）題材火熱，帶領台股締造多項史無前例的多頭紀錄，第2季飆漲14402點，創下史上最大單季漲點。儘管近期熱錢流出帶來貶值壓力，但月底有出口商拋匯撐盤，新台幣兌美元今天收盤收31.837元，小升0.8分，月線收貶，季線仍順利翻升，終止連3黑。

6月受到國際股市回檔修正、美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號等因素影響，外資創紀錄狠砍台股，並於匯市瘋狂匯出，一度造成股匯劇震。新台幣匯率跌勢洶洶，月初還在31.3元附近，到了月底最後幾個交易日，盤中摜破31.9元，進逼32元整數大關。

外資今天上午延續匯出步調，但力道已明顯收斂，新台幣兌美元今天以31.82元開盤後迅速走弱，盤中最低貶至31.93元，未再破底；隨後出口商於31.900元上方大舉拋匯，部分外資也有匯入，午後跌幅迅速收斂，加上央行尾盤調節，終場由貶轉升，以小升作收，台北及元太外匯市場總成交金額為26.12億美元。

外匯交易員直言，台股今天走勢強勁，大漲逾千點，為新台幣提供有力支撐，外資僅微幅賣超台股，午後也看到部分外資反手匯入，均有助於緩和新台幣貶值壓力。

新台幣兌美元今天同步收月線、季線，6月貶值4.53角或1.42%，月線收貶；第2季累計升值1.43角或0.45%，終止連3貶。

今年上半年以來，先是美伊戰事爆發，避險資金湧入美元，而後美國聯準會釋出鷹派訊號，帶動美元轉強，期間又不時有市場對AI泡沫的疑慮帶來干擾，消息面反覆，導致新台幣匯率走勢震盪，上半年累計重貶3.99角。

儘管新台幣第2季走勢翻揚，外匯交易員指出，市場對聯準會升息預期轉濃、美元指數維持偏強，加上7月外資股利匯出旺季到來，均為新台幣後續走勢帶來考驗，31字頭保衛戰恐將延續。