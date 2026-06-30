快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

新台幣季線終止連3黑 7月股利匯出恐陷31字頭保衛戰

中央社／ 台北30日電
新台幣兌美元今（30）日收盤收31.837元，小升0.8分，月線收貶，季線仍順利翻升，終止連3黑。聯合報系資料照
新台幣兌美元今（30）日收盤收31.837元，小升0.8分，月線收貶，季線仍順利翻升，終止連3黑。聯合報系資料照

人工智慧（AI）題材火熱，帶領台股締造多項史無前例的多頭紀錄，第2季飆漲14402點，創下史上最大單季漲點。儘管近期熱錢流出帶來貶值壓力，但月底有出口商拋匯撐盤，新台幣兌美元今天收盤收31.837元，小升0.8分，月線收貶，季線仍順利翻升，終止連3黑。

6月受到國際股市回檔修正、美國聯準會Fed）釋出鷹派訊號等因素影響，外資創紀錄狠砍台股，並於匯市瘋狂匯出，一度造成股匯劇震。新台幣匯率跌勢洶洶，月初還在31.3元附近，到了月底最後幾個交易日，盤中摜破31.9元，進逼32元整數大關。

外資今天上午延續匯出步調，但力道已明顯收斂，新台幣兌美元今天以31.82元開盤後迅速走弱，盤中最低貶至31.93元，未再破底；隨後出口商於31.900元上方大舉拋匯，部分外資也有匯入，午後跌幅迅速收斂，加上央行尾盤調節，終場由貶轉升，以小升作收，台北及元太外匯市場總成交金額為26.12億美元。

外匯交易員直言，台股今天走勢強勁，大漲逾千點，為新台幣提供有力支撐，外資僅微幅賣超台股，午後也看到部分外資反手匯入，均有助於緩和新台幣貶值壓力。

新台幣兌美元今天同步收月線、季線，6月貶值4.53角或1.42%，月線收貶；第2季累計升值1.43角或0.45%，終止連3貶。

今年上半年以來，先是美伊戰事爆發，避險資金湧入美元，而後美國聯準會釋出鷹派訊號，帶動美元轉強，期間又不時有市場對AI泡沫的疑慮帶來干擾，消息面反覆，導致新台幣匯率走勢震盪，上半年累計重貶3.99角。

儘管新台幣第2季走勢翻揚，外匯交易員指出，市場對聯準會升息預期轉濃、美元指數維持偏強，加上7月外資股利匯出旺季到來，均為新台幣後續走勢帶來考驗，31字頭保衛戰恐將延續。

台幣匯率 美國聯準會 Fed

延伸閱讀

外資賣超縮手 新台幣小升收31.845元、貶值警報暫解

台幣戲劇性反轉…央行進場干預 匯價中止連三黑

6月最終交易日飆千點 月線逆轉大漲收紅 專家：5利多助攻7月闖關5萬點

股匯不同調 新台幣午盤失守31.9元

相關新聞

新台幣季線終止連3黑 7月股利匯出恐陷31字頭保衛戰

人工智慧（AI）題材火熱，帶領台股締造多項史無前例的多頭紀錄，第2季飆漲14402點，創下史上最大單季漲點。儘管近期熱錢...

8月 SpaceX 可望納入該 ETF 成分股 00910漲勢重啟

受惠火箭實驗室（Rocket Lab）宣布以80億美元收購銥星通訊（Iridium Communications）驅動，太空衛星個股近日見跌多漲升走勢，法人表示，火箭實驗室推動垂直整合策略，也吸引市場對該公司成為第二大綜合巨頭的期待，國內唯一上市太空主題型ETF的第一金太空衛星ETF（00910），成分股經歷近一個月的沈寂行情重啟漲勢行情，使得該檔ETF在60元股價波段低檔見反彈動能，00910於30日收盤64.15元，漲幅8.27%，重回10日線之上。

00927配息翻倍至1.88元 連三季創高

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額都創新高。若以30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%。本次除息日訂於7月16日，想參與本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

虛擬資產法立院三讀 金管會預計最快明年第一季開放業者申請許可

立法院院會於115年6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」草案，對此證期局副局長黃仲豪說明，預計最快明年第一季、三月底之前完成子法的訂定以讓虛擬資產服務法正式上路，並且在新法正式上路起一年內，亦即2028年第一季底之前開放業者重新申請執照，目前子法有9個項目，將儘速完成訂定。

今年台股 ETF配息王出爐 00927配息1.88元、連三季創高 年化配息率18%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連3季配息金額都創新高。若以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18.01%。除息日訂7月16日，想參與本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂8月11日。

今年台股 ETF 配息王出爐 群益00927配發1.88元創新高 年化配息率18%

群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額創新高。以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%。本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。