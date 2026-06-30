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Visa感應支付嗶進台北捷運 限時最高享100%現金回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
感應支付已占Visa全球實體交易近八成，成為首選支付方式，Visa與台北捷運合作打造「一嗶即付、自在暢行」的交通支付體驗。圖／Visa提供
感應支付已占Visa全球實體交易近八成，成為首選支付方式，Visa與台北捷運合作打造「一嗶即付、自在暢行」的交通支付體驗。圖／Visa提供

數位感應支付（Tap to Pay）已全面重塑現代都會生活型態。全球領先數位支付公司Visa宣布開通台北捷運感應過閘，自 7月1日起，民眾與來台旅客可持Visa信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay與 Samsung Pay等電子錢包工具，直接感應進出台北捷運閘門，享受快速、便利且安全的乘車體驗。

隨著台北捷運加入Visa感應支付版圖，目前包含台北、桃園、台中與高雄捷運系統，皆已全面支援Visa感應支付，台灣都會交通正式全面與國際接軌，提供在地民眾與海外旅客提供全方位無縫的智慧交通支付體驗。同步Visa推出台北捷運乘車現金回饋活動，Visa持卡人在自2026年7月1日至2026年9月30日期間，搭乘台北捷運綁定三大國際電子錢包可享筆筆現金回饋，最高回饋100%。

Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示：「感應支付已是日常生活中不可或缺的一部分，截至2025年9月，Visa全球實體交易中近八成 為感應支付。Visa持續承諾提供安全、便利且流暢的支付體驗，串聯全球交通網絡，讓人們只需輕鬆一嗶，即可自在穿梭於日常旅程之中。隨著感應支付使用率持續加速攀升，Visa正持續攜手全球城市與交通夥伴，共同串聯全球共通、便利可及的城市移動系統。」

隨著台北捷運開通Visa感應支付服務，來台旅客可直接搭乘全台捷運系統，快速展開旅程。Visa將透過更便利的支付體驗與更全面覆蓋的支付網路，在大幅提升移動便利性（Urban Mobility）的同時，進一步引導國際旅客的消費足跡自然延伸至捷運沿線的周邊商圈與在地產業，以高效安全的金融基建活絡跨境消費經濟，長期支持台灣觀光產業與智慧城市的永續發展。

針對台北捷運正式開通Visa感應支付服務，Visa宣布將於2026年7月1日至9月30日期間推出乘車返現活動。活動期間，持有台灣發卡機構發行之Visa信用卡或簽帳金融卡的持卡人，完成Visa Select優選回饋註冊及活動報名後，以Visa卡綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay電子錢包搭乘台北捷運，即可享票價最高100%現金回饋，每人每月最高回饋新臺幣100元，回饋總額有限，額滿為止。

Visa宣布與捷運合作，自7月1日起，民眾與來台旅客可持Visa信用卡、簽帳金融卡，或透過Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等電子錢包感應進出台北捷運閘門。（由左至右分別為Visa大中華區總裁張文翊、Visa亞太區總裁康軒誠、Visa亞太區資深副總裁兼行銷長金昱冬及台灣Visa總經理黃慧琴）圖／Visa提供
Visa宣布與捷運合作，自7月1日起，民眾與來台旅客可持Visa信用卡、簽帳金融卡，或透過Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等電子錢包感應進出台北捷運閘門。（由左至右分別為Visa大中華區總裁張文翊、Visa亞太區總裁康軒誠、Visa亞太區資深副總裁兼行銷長金昱冬及台灣Visa總經理黃慧琴）圖／Visa提供

Visa期望透過更便利的支付體驗，協助提升台灣乘客及入境旅客在台移動便利性。圖／Visa提供
Visa期望透過更便利的支付體驗，協助提升台灣乘客及入境旅客在台移動便利性。圖／Visa提供

台北捷運 Visa 台北

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