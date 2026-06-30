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減碳逾55萬張用紙 集保結算所股務事務e櫃台獲亞洲ESG大獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
減碳逾55萬張用紙！臺灣集中保管結算所「股務事務e櫃台」獲亞洲ESG大獎肯定。圖／臺灣集中保管結算所提供
減碳逾55萬張用紙！臺灣集中保管結算所「股務事務e櫃台」獲亞洲ESG大獎肯定。圖／臺灣集中保管結算所提供

臺灣集中保管結算所推動永續金融的數位轉型成果，再獲國際肯定。由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，被譽為亞洲ESG指標性獎項的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），6月26日在馬來西亞吉隆坡舉辦第16屆頒獎典禮。集保結算所以「股務事務e櫃台：數位新標竿、服務零距離」專案脫穎而出，獲得綠色領導獎（Green Leadership）殊榮，展現台灣金融基礎設施推動數位創新與永續發展的卓越成果。

從B2B到B2C：打造全民共享的綠色數位服務生態圈集保結算所董事長林丙輝強調，集保不僅致力推動證券市場後台作業數位化與淨零轉型，更透過創新思維實踐「數位金融」與「永續治理」雙軸策略，串聯發行公司與廣大投資人，共同打造低碳、高效率且更具包容性的金融服務環境。

為了讓全臺千萬名投資人對減碳具體有感，集保結算所將數位服務觸角由法人延伸至一般民眾，建構涵蓋電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）、股務事務e櫃台（eCounter）及股東會紀念品電子化服務（eGift）等多元應用數位服務生態系。透過數位憑證與行動簽章技術，讓股東開戶與基本資料變更皆可線上完成，真正實踐「數據多跑路，股東少走路」的普惠金融理念。

集保結算所「股務事務e櫃台」數位服務，除帶給股東效率，也創造顯著的環境效益。截至目前，已有2,109家上市櫃、興櫃及公開發行公司導入使用，全市場股東申辦案件累計已逾11萬件。以每件申請平均節省5張A4紙張計算，該服務已累積減少約55萬張紙張使用量；換算每年可減少超過4公噸的二氧化碳排放，約當348棵樹一整年的碳吸收量。隨著未來服務的持續擴展與應用範圍的擴大，減碳效益將更顯著提升。次獲獎不僅肯定集保結算所在數位創新與綠色治理的努力，也彰顯台灣金融市場推動永續金融的成果。

集保結算所表示，未來將持續落實ESG理念，善用科技賦能核心業務，降低金融服務碳足跡，以數位創新驅動綠色經濟發展，攜手市場參與者共同推動臺灣金融永續轉型。

減碳

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